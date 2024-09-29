رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير الدراسة في عدد من الكليات (صور)

حضر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد؛ تحية العلم، والنشيد الوطني، وحرص على مشاركة أبنائه الطلاب؛ الاحتفال بمراسم بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥م، من أمام المبنى الإداري بالجامعة، وسط حضور نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والأساتذة، واتحاد طلاب الجامعة، بجانب مئات الطلاب المتوافدين على الحرم الجامعي.

وتأتي الاحتفالية تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبمشاركة مختلف إدارات الجامعة (شؤن المقر - والمؤتمرات - والعلاقات العامة - والإعلام - والأمن الجامعي).

وشهدت جامعة أسيوط، منذ صباح اليوم، حضور الطلاب إلى الجامعة، وقد تزينت في باكر أول أيام العام الدراسي الجديد؛ بالأعلام، ولافتات التهنئة، واللوحات الاسترشادية؛ لاستقبال العام الدراسي الجديد، والترحيب بالطلاب القدامى، والجدد.

رئيس جامعة أسيوط يهنئ الطلاب بحلول الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد

واستهل الدكتور المنشاوي، كلمته؛ بالترحيب بأبنائه الطلاب الجدد، والقدامى؛ بمناسبة بدء العام الدراسي، متوجهًا بالتهنئة؛ لكافة أفراد المجتمع الجامعي؛ بمناسبة حلول الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد، يوم العزة، والكرامة، الذي حققت مصر فيه معجزة العبور، قائلًا: "هذا اليوم مُقدر له أن يظل خالدًا، ليس فقط في وجدان مصر، وشعبها، وإنما في ضمير الأمة العربية بأسرها، وشعوب العالم المحبة للسلام".

وثمن الدكتور المنشاوي؛ تاريخ جامعة أسيوط الطويل، والحافل بالعطاء، والمليء بالإنجازات، والذي يقف شاهدًا على عظمة هذا الصرح؛ كمؤسسة للفكر، والعلم، والثقافة، والتنوير، مؤكدًا أنها كيان عريق نفخر، ونعتز -جميعًا- بالانتماء إليه.

وتقدم رئيس جامعة أسيوط؛ برسالة شكر، وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم غير المحدود الذي يقدمه للجامعات، والتعليم العالي؛ موضحًا: إن منظومة التعليم العالي قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير، والتحديث بوجهٍ عام، خلال فترة تولي سيادته؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها، وأداء رسالتها الأكاديمية، والمجتمعية على النحو المنشود، وإيمانًا منه بدور التعليم العالي، والبحث العلمي المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء مصر الحديثة.

كما توجه رئيس الجامعة، بالشكر أيضًا؛ للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لإتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، التي ‏تخدم متطلبات سوق العمل، ووظائف المستقبل في مختلف القطاعات.

المنشاوي: جامعة أسيوط تشارك في مبادرة بداية

وفي سياقٍ متصل، أكد الدكتور المنشاوي، خلال الاحتفال: إن جامعة أسيوط تشارك بفعالية في شتى الأنشطة، والمبادرات الرئاسية، ومنها: مبادرة "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان"، والتي تتم تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تنظم الجامعة خطة أنشطة متكاملة، وبرنامجًا متكاملًا؛ للمشاركة خلالها، وفي مقدمتها: برنامج القوافل التنموية الشاملة الذي يشارك به قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ضمن المبادرة؛ وذلك لتحقيق أهدافها في تعزيز التنمية البشرية، وتقديم الدعم الصحي، والتنموي للمجتمعات المحلية؛ في مختلف أنحاء الجمهورية.

وطالب الدكتور المنشاوي، في ختام كلمته؛ أفراد المجتمع الجامعي؛ بمواصلة العطاء، وشحذ الهمم، وتجديد الطاقات؛ لبدء مرحلة جديدة من البناء، والتنمية، قائلًا: "علينا أن نعي جيدًا أننا خلقنا؛ لكي نكون صناعًا للحياة.. بناة للوطن.. في كل يوم تشرق فيه الشمس، تكون لنا بصمة إيجابية في مسيرة هذا الوطن"، ومضيفًا: "إن ملحمة البناء تتشكل من التضحية، والعطاء، والبذل غير الحدود، والتي يكون الوطن الحاضر الأول، والأخير فيها".

ومن جهته، أعرب الدكتور أحمد عبد المولى؛ عن بالغ سعادته لمشاركة طلاب الجامعة الاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد، والذي يتواكب هذا العام مع انطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة.. لبناء الإنسان"، والتي حرصت جامعة أسيوط -منذ اليوم الأول- على تبنّي هذه المبادرة داخل قطاعات الجامعة الثلاث، موضحًا أبرز أنشطة قطاع شئون التعليم والطلاب خلال الفترة المقبلة ضمن هذه المبادرة، ومنها: مبادرة "اتعلم لصحتك" بالتنسيق مع كلية الطب، ومبادرة "١٠٠ يوم رياضة" بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وكلية التربية الرياضية، بالإضافة إلى برنامج القوافل التنموية الشاملة الذي يشارك به قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك ضمن خريطة زمنية متكاملة للأنشطة الطلابية، والتي سيتم تنفيذها على أعلى مستوى؛ بما يتواكب مع رؤية مصر ٢٠٣٠، ودعائم الجمهورية الجديدة.

وفي أعقاب الاحتفال، افتتح الدكتور المنشاوي، برفقة أعضاء الكادر الأكاديمي، والإداري بالجامعة، ومسئولي الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وأسرة طلاب من أجل مصر؛ "بانوراما الأنشطة الطلابية" أمام الأستاد الرياضي بالجامعة، والتي اشتملت على عرض إنجازات الأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي الماضي؛ من جوائز، ودروع، وكؤوس لكافة الأنشطة، إلى جانب عرض لرؤية، ورسالة كل إدارة، وما تقدمه من خدمات، وأنشطة؛ وذلك لتعريف الطلاب الجدد، والقدامى بالأنشطة، والفعاليات التي يتم تنفيذها على اختلاف أنواعها داخل الحرم الجامعي، وتشمل: النشاط الرياضي، الفني، الثقافي، الاجتماعي، والنشاط العلمي، والأسر، والاتحادات الطلابية؛ الأمر الذي من شأنه الإسهام في تشجيع الطلاب على المشاركة في تلك الأنشطة، والتعبير عن أفكارهم، واتجاهاتهم؛ وذلك لتمثيل اسم الجامعة في كافة المحافل المحلية، والإقليمية، والدولية.

وأجرى الدكتور المنشاوي؛ جولة تفقدية بعدد من الكليات؛ للوقوف على مدى جاهزيتها؛ لاستقبال الطلاب، والتأكد من انتهاء الاستعدادات، والتجهيزات اللازمة؛ لبدء الدراسة، وإتاحة مناخ دراسي ملائم، وتوفير سبل الراحة للطلاب القدامى، والجدد، كما اطمأن الدكتور المنشاوي، على انتهاء الكليات من الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة.

وشملت جولة رئيس الجامعة بالكليات: كلية طب الأسنان ومستشفاها، وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الطب، وكلية الصيدلة، وكلية التجارة، وكلية الحقوق ومكتبتها، وكان في استقباله عمداء هذه الكليات، ووكلاؤها، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين فيها؛ حيث التقى الدكتور المنشاوي؛ بالطلاب الجدد، في المدرجات، والمعامل، ومعسكرات استقبال الطلاب الجدد، ووجه سيادته التهنئة؛ لأبنائه الطلاب بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.