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بسبب الخلاف على أرض، مزارع يقتل شقيقه وولديه في مشاجرة مسلحة بأسيوط

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

لقي 4 أشخاص بينهم أب ونجليه مصرعهم متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية إثر وقوع مشاجرة بينهما وبين شقيقه وأولاده على قطعة أرض بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم ضبط المتهم الهارب واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

 

وقوع مشاجرة مسلحة للخلاف على قطعة أرض بأسيوط 

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين شخص وشقيقه وأبناء عمومته على قطعة أرض مشتركة بينهم مما أودى بحياة 4 أشخاص منهم أب ونجليه.

مصرع 4 أشخاص في مشاجرة مسلحة بأسيوط 

فور ورود البلاغ انتقلت إلى موقع الحادث الجهات الأمنية المختصة مكونة من قوات الأمن والشرطة وسيارات الإسعاف وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين شخص وشقيقه وأبناء عمومته على قطعة أرض أسفرت عن مصرع كلا من: سمير. ف. ع،  وحسنى. ع. وأبنائه منتصر. ح.  ع، وجمال. ح. ع، تم نقل الجثث لمشرحة المستشفى المركزي للعرض على الطبيب الشرعي واستخراج تصاريح الدفن،  وتم القبض على المتهم القاتل عواد. ف. ع،  ووضعه تحت تحقيقات النيابة العامة.

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تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وانتقلت لموقع البلاغ وشددت على تكثيف التحريات حيال الواقعة. 

 

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