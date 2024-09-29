جامعة أسيوط تطلق مسابقة "سمعنا صوتك" (صور)

أعلن الدكتور أحمدالمنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ عن تنظيم عددٍ من الأنشطة الطلابية، التى تقيمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، خلال شهور؛ أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر 2024م، وذلك فى إطار مشاركة الجامعة فى المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة؛ لبناء الإنسان".

وتأتي الأنشطة الطلابية تحت إشراف: الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وأحمد رجب مدير إدارة اللياقة البدنية بالإدارة العامة لرعايةالطلاب، وهاشم سيد مدير إدارة النشاط الثقافى، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

خطة أنشطة لتنمية مهارات الطلاب

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن خطة الأنشطة الطلابية، التي تنظمها الجامعة فى مختلف المجالات؛ الثقافية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية؛ تستهدف النهوض بعقول الطلاب، وبناء شخصياتهم، مؤكدًا أن الأنشطة الطلابية تعد إحدى الركائز الأساسية للعملية التعليمية؛ بما يسهم فى بناء، وتنمية مهارات الطلاب، وتحفيزهم على المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية، وتمثيلهم المشرف للجامعة علي كافة الأصعدة المحلية، والإقليمية، والدولية.



مبادرة “ بداية جديدة؛ لبناء الإنسان ”

وأشار الدكتور المنشاوى؛ إلى حرص الجامعة على المشاركة الفعّالة، والمتميزة فى مبادرة " بداية جديدة؛ لبناء الإنسان "، والتى ترتكز على التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، واعٍ، ومثقف للمجتمع.

ويتضمن نشاط إدارة اللياقة البدنية تنظيم مراكز تدريب رياضية لطلبة، وطالبات الجامعة، تحت شعار "نبضك حياتك"، خلال شهور؛ أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر 2024م، والذى يهدف إلى رفع اللياقة العامة، والحفاظ على الصحة البدنية، والنفسية، والسلوكية؛ لدى الطلاب، ويتم تدريب الطلبة بمركز اللياقة البدنية، والحركية بالقرية الأولمبية، والطالبات بصالة الأيروبكس بالقرية الأولمبية، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر المقبل، حتى 25 من ديسمبر 2024؛ لمدة يومين أسبوعيًا، وهما؛ الإثنين، والأربعاء.

كما تتضمن أنشطة إدارة النشاط الثقافى: تنظيم نادى الأدب المركزى؛ لتنمية الطلاب فى المجالات الأدبية (شعر- قصة - رواية- مقال) خلال شهرىّ؛ أكتوبر، ونوفمبر 2024م، ويتم تدريب الطلبة، والطالبات، بقاعة البهو بحمام السباحة بالقرية الأولمبية، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر المقبل، حتى 28 من نوفمبر 2024؛ لمدة يوم واحد أسبوعيًا، من الساعة الواحدة ظهرًا، حتى الساعة الرابعة عصرًا.

بالإضافة إلي: تنظيم مسابقة "سمعنا صوتك" فى (تلاوة القرآن - الإلقاء-التقديم الإعلامى والإذاعى)، حيث تتم مسابقة (تلاوة القرآن الكريم) يوم الأحد الموافق 13 من أكتوبر، ومسابقة الإلقاء يوم الإثنين الموافق14 من أكتوبر، ومسابقة التقديم الإعلامى والإذاعى يوم الثلاثاء الموافق 15 من أكتوبر، على أن تبدأ المسابقة من الساعة الثانية عشر ظهرًا، حتى الساعة الرابعة مساءً.



وعن جوائز المسابقة؛ تُمنح الجوائز المالية للفائزين ل (6) طلاب: (3 طالب- 3 طالبة)، لكل مجالٍ، فى كل مركز، حيث يحصل الفائزون على المركز الأول علي مبلغ مالى قدره(400) جنيه، والمركز الثانى (350) جنيه، والمركز الثالث(300) جنيه.

كما اعلنت إدارة النشاط الثقافى عن تنظيم المسابقة الثقافية الأدبية؛ للتوعية بمخاطر التدخين، والإدمان فى مجالات (الشعر العامى- القصة القصيرة- المقال ) خلال الفترة من 21 إلى 23 من أكتوبر المُقبل، ويُمنح الفائزون بالمركز الأول مبلغ مالى قدره(450) جنيه، والمركز الثانى (400) جنيه، والمركز الثالث (300) جنيه.