الأحد 06 أبريل 2025
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أخبار مصر

ماكرون يزور المتحف المصري الكبير وجامعة القاهرة غدًا

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة اليوم الأحد حيث سيعقد اجتماعًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح غدا الاثنين.

كما يزور الرئيس الفرنسي المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه المقرر في يوليو المقبل.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيعقد قمة ثلاثية حول الوضع في غزة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وذلك بمناسبة زيارته لمصر يومي الاثنين والثلاثاء.

وجاء في بيان للرئيس الفرنسي على منصة إكس أنه استجابة لحالة الطوارئ في غزة وفي إطار الزيارة التي سأجريها إلى مصر بدعوة من الرئيس السيسي سنعقد قمة ثلاثية مع الرئيس المصري والعاهل الأردني.

كما يزور ماكرون جامعة القاهرة وذلك فى ضوء التعاون المثمر والبناء بين البلدين والترابط الوثيق على كافة الأصعدة والاستثمارات الفرنسية الكبيرة، وخاصة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، لاسيما الشراكات بين الجامعات المصرية والفرنسية.

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