لحظة انتشال جثمان حسن نصر الله من موقع استشهاده (فيديو)

أفادت وكالة "رويترز" الاخبارية بانتشال جثمان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله من تحت الأنقاض بمكان استشهاده في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وحسب مصادر طبية وأمنية، لم يتم العثور على أي إصابات في جثمان نصر الله، ويبدو أن الوفاة كانت جراء قوة الانفجار.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التخطيط لاغتيال أمين عام "حزب الله" اللبناني بدأ قبل سنوات، وأن 3 وحدات استخباراتية أشرفت على العملية.

إلقاء 80 قنبلة على موقع حسن نصر الله

وكشف مسؤولون إسرائيليون، أن عناصر حزب الله عثروا على جثمان قائدهم، وتعرفوا عليها، بعد ساعات من استهداف مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

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وأضافوا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تنفيذ العملية، لأنه كان يعتقد أن نصرالله لن يبقى إلا لفترة قصيرة قبل اختفائه في مكان مختلف.

وكشفوا أن أكثر من 80 قنبلة ألقيت على مدى عدة دقائق لاستشهاده، دون الكشف عن وزن القنابل أو نوعها.

كما تابعوا إن عناصر الحزب عثروا على جثمان نصر الله وحددوا هويته في وقت مبكر اليوم، إلى جانب جثة أحد كبار القادة العسكريين وهو علي كركي، نقلا عن معلومات استخباراتية حصل عليها مسؤولون إسرائيليون من داخل لبنان.