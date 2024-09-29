لا تظهر عليها آثار جروح، انتشال جثمان حسن نصر الله
كشف مصدران لوكالة رويترز أنه تم إنتشال جثة الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله من الموقع الذي استهدفه الكيان الإسرائيلي الجمعة الماضية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأضاف المصدران لوكالة "رويترز" أن "جثمان نصرالله لا تظهر عليها آثار جروح، ويبدو أن سبب الوفاة هو شدة الانفجار".
إلقاء 80 قنبلة على موقع حسن نصر الله
وكشف مسؤولون إسرائيليون، أن عناصر حزب الله عثروا على جثة قائدهم، وتعرفوا عليها، بعد ساعات من استهداف مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وأضافوا أن جيش الإحتلال الإسرائيلي قرر تنفيذ العملية، لأنه كان يعتقد أن نصرالله لن يبقى إلا لفترة قصيرة قبل اختفائه في مكان مختلف.
وكشفوا أن أكثر من 80 قنبلة ألقيت على مدى عدة دقائق لقتله، دون الكشف عن وزن القنابل أو نوعها.
كما تابعوا أن عناصر الحزب عثروا على جثة نصر الله وحددوا هويته في وقت مبكر اليوم، إلى جانب جثة أحد كبار القادة العسكريين وهو علي كركي، نقلا عن معلومات استخباراتية حصل عليها مسؤولون إسرائيليون من داخل لبنان.
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