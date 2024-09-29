خبير استراتيجي: رأس نتنياهو ستكون ثمنًا لاغتيال حسن نصر الله
أكد الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي، أن اغتيال قيادات حزب الله، وعلى رأسهم حسن نصر الله، هو أمر طبيعي نتيجة لاستهدافهم لتحرير فلسطين.
وأشار إلى أن المقاومة ليست مرهونة بشخص واحد، بل هي مؤسسة تواصل الكفاح بدوافع من الأعضاء الذين يسعون إلى الشهادة.
وأضاف سيد أحمد أن اغتيال حسن نصر الله سيؤدي إلى بروز قيادات جديدة، مشددًا على أن المقاومة ستستمر وتزداد قوة.
وأوضح أن الرد من جانب المقاومة اللبنانية والفلسطينية سيكون من خلال السيطرة على أراضٍ جديدة من شمال فلسطين، مع احتمال استهداف شخصيات إسرائيلية بارزة، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأشار إلى ما يتم تداوله حول محاولة تفجير منزل نتنياهو، مؤكدًا أن رأسه سيكون ثمن اغتيال قادة المقاومة في حزب الله وحماس.
ودعا سيد أحمد إلى ضرورة اتخاذ العرب موقفًا حاسمًا، بدلًا من الصمت المخزي، معتبرًا أن السيناريو القادم يتمثل في حرب إقليمية قد تندلع نتيجة لهذه الأحداث.
وختم بالقول إن هذا الكيان الإسرائيلي يمثل غدة سرطانية في المنطقة، ويجب على الدول العربية التحرك لمواجهة التحديات التي تمثلها.
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