وزير الخارجية الروسي: الاحتلال الإسرائيلي لا يرغب بتنفيذ أي خطط سلام
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أنه لا يرى رغبة من جانب إسرائيل لتنفيذ أي خطط سلام مهما كانت.
الجيش الإسرائيلي: خيار العملية البرية في لبنان مطروح
ويأتي ذلك بعدما نقلت شبكة "سي إن إن" عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري قوله: "علينا الاستعداد لحرب أوسع، وخيار العملية البرية في لبنان مطروح على الطاولة".
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:" على إسرائيل أن تتخذ الخطوات اللازمة لحرب أوسع في الشرق الأوسط".
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