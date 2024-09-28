جيش الاحتلال: الهجوم قرب مطار بيروت استهدف شخصية أخرى من حزب الله

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم السبت، أن الهجوم الذي وقع قرب مطار بيروت مساء اليوم استهدف أحد قيادات حزب الله.

جيش الاحتلال يغتال شخصية أخرى من حزب الله

وفي السياق ذاته استهدفت غارة إسرائيلية مساء اليوم السبت، مستودعا في محيط مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، المتاخم للضاحية الجنوبية معقل حزب الله، كما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.



غارة إسرائيلية تستهدف مستودعًا قرب مطار بيروت

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إن "غارة إسرائيلية استهدفت مستودعا في محيط مطار بيروت".

وجدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته العنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ثاني أيام القصف المتواصل الذي بدأ أمس الجمعة باغتيال أمين حزب الله حسن نصر الله وقادة آخرين.

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