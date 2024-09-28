بايدن يؤيد اغتيال نصر الله ويوجه بتعزيز الدفاعات الأمريكية في الشرق الأوسط
زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن استشهاد حسن نصر الله يحقق العدالة للعديد من الضحايا بما في ذلك آلاف المدنيين الأمريكيين والإسرائيليين واللبنانيين.
بايدن يدعم اغتيال حسن نصر الله
وقال بايدن في حديثه خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: "ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله وحماس والحوثيين ، وأي جماعات إرهابية مدعومة من طهران".
أمريكا تعزز دفاعاتها في الشرق الأوسط
وأضاف بايدن: "نصر الله وحزب الله كانا مسئولين عن قتل مئات الأمريكيين على مدى أربعة عقود ووجهت وزير الدفاع لتعزيز الوضع الدفاعي لقواتنا في الشرق الأوسط للحد من خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع".
وتابع بايدن: “هدفنا في نهاية المطاف هو تهدئة الصراعات الجارية في كل من غزة ولبنان من خلال الوسائل الدبلوماسية وحان الوقت للتوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار وإزالة التهديدات التي تواجهها إسرائيل وتحقيق الاستقرار”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.