السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

بايدن يؤيد اغتيال نصر الله ويوجه بتعزيز الدفاعات الأمريكية في الشرق الأوسط

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن استشهاد حسن نصر الله  يحقق العدالة للعديد من الضحايا بما في ذلك آلاف المدنيين الأمريكيين والإسرائيليين واللبنانيين.

بايدن يدعم اغتيال حسن نصر الله 

وقال بايدن في حديثه خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: "ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله وحماس والحوثيين ، وأي جماعات إرهابية مدعومة من طهران".

أمريكا تعزز دفاعاتها في الشرق الأوسط 

وأضاف بايدن: "نصر الله وحزب الله كانا مسئولين عن قتل مئات الأمريكيين على مدى أربعة عقود ووجهت وزير الدفاع لتعزيز الوضع الدفاعي لقواتنا في الشرق الأوسط للحد من خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع".

وتابع بايدن: “هدفنا في نهاية المطاف هو تهدئة الصراعات الجارية في كل من غزة ولبنان من خلال الوسائل الدبلوماسية وحان الوقت للتوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار وإزالة التهديدات التي تواجهها إسرائيل وتحقيق الاستقرار”.

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أنباء عن عملية اغتيال جديدة في صفوف حزب الله

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محلل سياسي يكشف أهم أسلحة إسرائيل في تصفية قيادات حزب الله

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أمريكا الشرق الأوسط بايدن حزب الله حماس الحوثيين حسن نصر الله

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