إسرائيل تواصل تصعيدها ضد لبنان وتهدد باستهداف خليفة حسن نصر الله

واصلت إسرائيل تصعيدها العسكري ضد معاقل حزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

إسرائيل تواصل تصعيدها العسكري

وأعلنت اليوم اليوم السبت، عزمها على مواصلة الغارات وتكثيفها خلال الأيام المقبلة.

وكشفت إسرائيل عن نيتها استهداف الخليفة المحتمل لنصر الله، الذي لم تعلن عنه قيادة حزب الله بشكل رسمي حتى الآن.

يأتي هذا الإعلان في وقت أكدت فيه القوات الإسرائيلية تنفيذ ضربات جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وطالت الغارات الإسرائيلية منطقة الليلكي، الواقعة بالقرب من مطار بيروت الدولي.

كما هزت غارة عنيفة منطقة الشياح، حيث استهدفت مبنى عند مدخل الضاحية الجنوبية باتجاه حارة حريك.

وتفيد التقارير بأن المستهدف في هذه الغارة هو القيادي البارز في حزب الله، نبيل قاووق.

و أعلنت إسرائيل أنها اغتالت القيادي في حزب الله، حسن خليل ياسين، ضمن الضربات الجوية التي نفذتها اليوم.

خطط لمزيد من العمليات العسكرية ضد حزب الله

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصريحات رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الذي أعلن موافقته على خطط لمزيد من العمليات العسكرية ضد حزب الله.

وفي مقطع فيديو نُشر عبر المكتب الصحفي للجيش أوضح هاليفي أن الجيش الإسرائيلي أكمل تقييمه للوضع، وأقر خططًا جديدة للقيادة الشمالية، مشيرًا إلى أن "الأيام المقبلة ستكون مليئة بالتحديات".