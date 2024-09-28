جيش الاحتلال يفرض حصارا عسكريا على لبنان ويستعد لهجوم بري بالجنوب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، عن فرض حصار عسكري على لبنان، بهدف منع حزب الله من إعادة التسلح عبر سوريا وإيران.

جيش الاحتلال يفرض حصارا عسكريا على لبنان

يأتي ذلك بعد عملية اغتيال حسن نصر الله التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات القليلة الماضية، باستخدام قنابل خارقة للدروع.

جيش الاحتلال يستعد لاجتياح لبنان

وعلى الحدود مع لبنان، يستعد جيش الاحتلال لتنفيذ هجوم بري لجنوب لبنان، بهدف دفع حزب الله إلى التراجع إلى ما وراء نهر الليطاني، وإعادة مستوطني الشمال في الأراضي المحتلة.

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