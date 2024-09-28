أخبار الاقتصاد اليوم: توقعات بصعود الذهب في الأسواق.. تفاصيل قروض المحاصيل والري الحديث من البنك الزراعي.. 447.8 مليون جنيه صافي مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أكد نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية، واحد العاملين فى مجال تجارة الذهب والمشغولات الذهبية، أن المعدن الأصفر مستقر عند مستويات 3600 جنيه لعيار 21 الاكثر انتشار فى السوق المحلى.

وأشار “سكرتير شعبة الذهب السابق” فى تصريحات خاصة، إلى أن المعدن الأصفر من المتوقع ان يستمر فى الصعود والاشتعال فى الفترة الحالية اذا استمرت الاوضاع الدولية والصراع فى لبنان على نفس الوتيرة.

ولفت إلى أن الذهب فى هذه الحالة قد يصل إلى مستويات 3800 و3900 جنيه داخل الأسواق المحلية إذا استمرت الصراعات على الساحة.

يقدم البنك الزراعي خدمات عديدة لعملائه خاصة من الفلاحين، وفي مقدمة تلك الخدمات عدد من القروض المتنوعة التي تستهدف تسهيل العمل على المزارعين، باستخدام الآلات الحديثة والميكنة وكذلك توفير مياه الري.

خففت الهند القيود المفروضة على بعض صادرات الأرز، وهي خطوة يُتوقع أن تحد من ضغوط الأسعار العالمية وتكشف عن تحول في السياسات الزراعية المحلية عقب الانتخابات الوطنية الأخيرة.

أعلنت الحكومة رفع الحظر المفروض على صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي، مع تحديد الحد الأدنى لسعر التصدير عند 490 دولارًا للطن، بحسب بيان صادر عن المديرية العامة للتجارة الخارجية. وفي نفس السياق، خفضت السلطات يوم الجمعة الضريبة المفروضة على شحنات الأرز المسلوق في الخارج من 20% إلى 10%.

زار المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، شركة النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة بالشركات التابعة للوقوف على سير العمل وخطط التحديث والتطوير.

أجرى المهندس محمد شيمي جولة موسعة داخل الشركة وتفقد خلالها مصانع وخطوط إنتاج المواسير الملحومة طوليًا وحلزونيًا وتابع مراحل العمليات الإنتاجية بالإضافة إلى الورش والمخازن. كما اجتمع بالقيادات التنفيذية للشركة واستعرض موقفها الحالي ومؤشرات الأداء ومعدلات الإنتاج وحجم المبيعات وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وخطط التطوير والرؤية المستقبلية.

ووجه بضرورة تكثيف العمل للنهوض بأداء الشركة وفق خطة عمل واضحة ومحددة، والتشغيل بالطاقة القصوى، وتطوير المصانع بالتكنولوجيا الحديثة واستغلال الأصول والطاقات المتاحة والشراكة مع القطاع الخاص وإضافة خطوط جديدة، وتنمية مهارات العاملين والالتزام بالصيانات الدورية، وتطبيق نظام ERP لإدارة منظومة التحكم بالمخازن، وتحسين بيئة العمل وإجراءات السلامة والصحة المهنية،.

يعتزم الاتحاد الأوروبي التصويت، الجمعة المقبلة، على ما إذا كان سيفرض رسوما جمركية بنحو 45 بالمئة على السيارات الكهربائية المستوردة المصنعة في الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج، اليوم السبت، عن مصادر مطلعة قولها إن الدول الأعضاء تلقت مسودة اللائحة الخاصة بالتدابير المقترحة، مضيفا أن موعد التصويت الجديد ربما يتغير.

وبحسب التقرير، تأجل التصويت بين الدول الأعضاء في الاتحاد قليلا وسط مفاوضات حتى اللحظة الأخيرة مع بكين لمحاولة إيجاد حل من شأنه تجنب الرسوم الجديدة.

تلقت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالقاهرة خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى من منتسبي شعب الذهب في المحافظات المختلفة وخاصة محافظات الصعيد "الأقصر وأسوان"، تفيد بمنعهم من استخدام القطارات في حالة حملهم لحقائب تحتوي على كميات من المصوغات الذهبية المدموغة بعد الحصول عليها من المصانع الموجودة بالقاهرة، حيث يواجهون حاليا صعوبة في نقلها بأمان إلى محافظات الصعيد لإعادة بيعها للمستهلكين من أبناء هذه المحافظات، وذلك بسبب رفض عناصر الأمن المسئولة عن محطات السكك الحديدية لدخول حقائب المشغولات الذهبية بصحبة التجار واستقلال القطارات بها خوفا من تعرضهم للسرقة أو الفقد بما يقع بالمسئولية على السكك الحديدية، الأمر الذي يدفع التجار إلي البحث عن سبل أخرى لنقل الشحنات إما بالطيران الذي يرفع من تكلفة المشغولات على المستهلك، أو اللجوء للسفر بسيارات أجرة أو سيارات خاصة وما يمثله ذلك من خطورة شديدة بسبب طول المسافة على الطرق الصحراوية وصعوبة تأمين الشحنات.

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع نسبة 88.2% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ

الأجانب على نسبة 6.0% والعرب على 5.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 447.8 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 185.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر (EPEAVC)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لدعم كفاءة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر.

وقع على مذكرة التفاهم أيمن سليمان رئيس الجمعية، و شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، وممثلين منها عن قطاع الشركات الناشئة ورأس المال المخاطر، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء البورصات الخليجية خلال أسبوع من التداولات، وسجلت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أداء أسبوعي متباين.

صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.33% خلال 5 جلسات مغلقًا عند 9,469.48 نقطة

بينما ارتفع مؤشر سوق دبي 1.91% خلال 5 جلسات مغلقًا عند 4521.26 نقطة.