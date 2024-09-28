السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

للحد من ضغوط الأسعار العالمية، الهند تخفف قيود التصدير على أصناف الأرز الرئيسية

الارز الابيض، فيتو
الارز الابيض، فيتو

خففت الهند القيود المفروضة على بعض صادرات الأرز، وهي خطوة يُتوقع أن تحد من ضغوط الأسعار العالمية وتكشف عن تحول في السياسات الزراعية المحلية عقب الانتخابات الوطنية الأخيرة.

 

 صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي الهندي

أعلنت الحكومة رفع الحظر المفروض على صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي، مع تحديد الحد الأدنى لسعر التصدير عند 490 دولارًا للطن، بحسب بيان صادر عن المديرية العامة للتجارة الخارجية. وفي نفس السياق، خفضت السلطات يوم الجمعة الضريبة المفروضة على شحنات الأرز المسلوق في الخارج من 20% إلى 10%.

 

 

بدأت الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، في فرض القيود في عام 2022 بهدف ضمان الأمن الغذائي المحلي وكبح التضخم. وهذا دفع السعر المرجعي الآسيوي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، وأجبر المستهلكين للبحث عن مصادر بديلة للإمدادات، ويُعتبر الأرز غذاء ضروريًا لمليارات الأشخاص حول العالم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرز الأبيض الأرز الأبيض غير البسمتي الانتخابات الوطنية الامن الغذائي الاسعار العالمية القيود المفروضة أمن الغذاء

الأكثر قراءة

الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام في مصريين، أسماء وتفاصيل

المشهد الأخير في حياة حسن نصر الله.. اغتياله بقنبلة MK84 بالطابق الـ14 تحت الأرض.. الوحدة «بات» قامت بالتنفيذ.. والعثور على جثته بعد بحث دام لساعات

سكرتير شعبة الذهب السابق يتوقع ارتفاع الأسعار إلى هذه المستويات

عصام كامل يكشف عن تورط مسئول كبير بوزارة التعليم في إغلاق مدرسة القادة

ارتفاع مفاجئ فى سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

أول قرار من جوميز للاعبي الزمالك بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

«كله فوق بعضه»، زحام شديد أمام إحدى مدارس المرج يثير الجدل (صور)

الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يعيد ليفربول للتقدم أمام وولفرهامبتون من ركلة جزاء

منوعات

المزيد

ضحايا الاعتداءات الجنسية في بلجيكا يطالبون البابا فرنسيس برد اعتبارهم

تنتج 1800 طن، افتتاح أول مزرعة عمودية للفراولة

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 28-9-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

أسعار النحاس اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في كأس السوبر الإفريقي طوال تاريخه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل الأزهر: الإسلام ضرب أروع الأمثلة في توفير الرعاية لذوي الهمم

تفسير حلم خاتم الفضة في المنام وعلاقته بالحصول على الأموال الكثيرة

ما هو رأي الدين في السحر والسحرة والإيمان بهما؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية