للحد من ضغوط الأسعار العالمية، الهند تخفف قيود التصدير على أصناف الأرز الرئيسية

خففت الهند القيود المفروضة على بعض صادرات الأرز، وهي خطوة يُتوقع أن تحد من ضغوط الأسعار العالمية وتكشف عن تحول في السياسات الزراعية المحلية عقب الانتخابات الوطنية الأخيرة.

صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي الهندي

أعلنت الحكومة رفع الحظر المفروض على صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي، مع تحديد الحد الأدنى لسعر التصدير عند 490 دولارًا للطن، بحسب بيان صادر عن المديرية العامة للتجارة الخارجية. وفي نفس السياق، خفضت السلطات يوم الجمعة الضريبة المفروضة على شحنات الأرز المسلوق في الخارج من 20% إلى 10%.

بدأت الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، في فرض القيود في عام 2022 بهدف ضمان الأمن الغذائي المحلي وكبح التضخم. وهذا دفع السعر المرجعي الآسيوي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، وأجبر المستهلكين للبحث عن مصادر بديلة للإمدادات، ويُعتبر الأرز غذاء ضروريًا لمليارات الأشخاص حول العالم.