447.8 مليون جنيه صافي مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة خلال تداولات الأسبوع

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع نسبة 88.2% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ

الأجانب على نسبة 6.0% والعرب على 5.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 447.8 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 185.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.0% وسجل العرب 6.7% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 1,653.3 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9,899.5 مليون جنيه وذلك على الأسهم

المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس 26 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.149 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% عند مستوى 31360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 38609 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% عند مستوى 13600 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% عند مستوى 7420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 10362 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% عند مستوى 3074 نقطة.