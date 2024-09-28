تفاصيل قروض المحاصيل والري الحديث من البنك الزراعي
يقدم البنك الزراعي خدمات عديدة لعملائه خاصة من الفلاحين، وفي مقدمة تلك الخدمات عدد من القروض المتنوعة التي تستهدف تسهيل العمل على المزارعين، باستخدام الآلات الحديثة والميكنة وكذلك توفير مياه الري.
وتشمل قائمة القروض المتاحة للفلاحين في البنك الزراعي ما يلي:
1- قرض المحاصيل
- قيمة القرض: تختلف حسب نوع المحصول وعدد الأفدنة
- فترة السداد: عام
- سعر الفائدة: 5% متناقصة
المستندات:
- صورة البطاقة الشخصي
- إيصال مرافق فقط
2- قرض التحول نحو الري الحديث
- قيمة القرض: 2 مليون جنيه
- سعر الفائدة: فائدة صفرية
- مدة السداد: 10 سنوات
المستندات:
- صورة البطاقة الشخصي
- إيصال مرافق فقط
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية