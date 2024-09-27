الجمعة 27 سبتمبر 2024
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اقتصاد

البنك الزراعي يكشف طريقة صرف الأسمدة في حالة تأخر إصدار كارت الفلاح

البنك الزراعي
البنك الزراعي

 أوضح البنك الزراعي المصري أن كارت الفلاح يصدر عن طريق شركة متخصصة، وليس من خلال البنك منوها إلى أن  دور البنك يقتصر على تحصيل المصروفات وتسليم الكارت للعميل بمجرد طباعته من جانب الشركة.

وكشف البنك في رد على تساؤلات الفلاحين عبر صفحته الرسمية على فيس بوك فيما يخص صرف الأسمدة بدون الكارت حال عدم الانتهاء من طباعته بأنه يمكن للعملاء صرف الأسمدة من خلال إيصال مصروفات الكارت لحين إصداره، كما يمكنهم  متابعة إصدار الكارت من خلال الخط الساخن 19680 المختص بكارت الفلاح.

 

يصدر البنك الزراعي بطاقات لا تلامسية للعملاء في إطار التحديثات التي تتم باستمرار على الخدمات. 

 

تفاصيل بطاقات الخصم المباشر في البنك الزراعي 

 وتصدر بطاقات الخصم المباشر للعملاء من أصحاب الحسابات لتسهيل عمليات السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي على مدار الساعة والتسوق السهل والآمن من أي مكان وفي أي وقت علاوة على استخدام البطاقات في دفع الفواتير والمدفوعات الحكومية الإلكترونية وغيرها من الخدمات خصما من الحساب.

 

مميزات بطاقات الخصم المباشر في البنك الزراعي 

  • السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM.
  • إمكانية السحب والإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع POS.
  • استخدام البطاقة في التسوق عبر الإنترنت.
  • بطاقة لا تلامسية تتيح لك التسوق بسهولة وأمان.
  • تصدر البطاقات للعملاء من سن 21 عامًا.
  • خدمة عملاء على مدار 24 ساعة يوميًا.
  • إمكانية إصدار بطاقة بدل فاقد / تالف من كافة الفروع.
  • كشف حساب مختصر مجانًا من ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنك.

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