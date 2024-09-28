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خارج الحدود

بوريل: لا توجد أي قوة حتى الولايات المتحدة، قادرة على وقف نتنياهو

جوزيب بوريل، فيتو
جوزيب بوريل، فيتو

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الجمعة، أنه لا توجد أي قوة، بما في ذلك الولايات المتحدة، قادرة على وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكشف بوريل لمجموعة صغيرة من الصحفيين أثناء حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ما نفعله هو ممارسة كل الضغوط الدبلوماسية لوقف إطلاق النار، لكن لا يبدو أن أحدا يملك القدرة على وقف نتنياهو، لا في غزة ولا في الضفة الغربية المحتلة".

"الإسرائيليون لن يتوقفوا حتى يتم تدمير حزب الله"

وأضاف بوريل أن نتنياهو كان واضحا في أن الإسرائيليين "لن يتوقفوا حتى يتم تدمير حزب الله"، تماما كما يحدث في الحرب المستمرة منذ قرابة عام في غزة ضد حركة حماس.
وكان بوريل قد أيد مبادرة فرنسا والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان، التي تجاهلتها إسرائيل مع تكثيف ضرباتها على مناطق متفرقة من لبنان، حيث تقول إنها تستهدف معاقل حزب الله.

 

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مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جوزيب بوريل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضفة الغربية المحتلة غزة

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