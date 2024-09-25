الذهب يصعد لقمة تاريخية جديدة.. توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.. وبدء التخفيض العالمي لسعر الفائدة أبرز أسباب تحريك المعدن الأصفر

كشفت شعبة الذهب والمجوهرات عن الأسباب التى أدت إلى اشتعال الذهب ووصولها إلى مستويات قياسية للمرة الأولى له فى السوق المحلى وذلك بعد تخطى الأونصة العالمية نحو 2600 دولار، وكشفت عن توقعاتها باختراق المعدن الأصفر قمة جديدة على مستوى الأوقية..

وتوقعت عددا من البنوك العالمية زيادة جديدة في أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

شعبة الذهب توقعات باختراق الذهب قمة جديدة

وأكدت شعبة الذهب والمجوهرات على التغييرات الواقعة فى سوق الذهب المحلى والعالمى موضحة أن المعدن الأصفر غادر قمة الـ ٢٦٠٠ دولار للأوقية التي حققها على مدار عدة أسابيع مضت وتوجها إعلان الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بخفض الفائدة على الدولار ٥٠ نقطة أساس، واليوم يتجه الذهب بقوة نحو تحقيق قمة جديدة حيث يكاد يقترب من ٢٧٠٠ دولار للأوقية وسط حالة من التوتر السياسي والعسكري في المنطقة.

البنوك المركزية وزيادة احتياطي الذهب

كما جاءت البيانات الأمريكية محفزة للذهب نحو الصعود حيث انخفض مؤشر ثقة المستهلكين خلال شهر سبتمبر ليسجل أدنى مستوى منذ أغسطس، كما انخفض مؤشر ريتشموند لأداء القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر سبتمبر حيث انخفض للمرة الثانية على التوالي، مما يعني تباطؤ كبير في نمو الاقتصاد الأمريكي وسط تحديات سباق الرئاسة والتوترات الدولية، ما دفع المستثمرين للاتجاه بقوة نحو الذهب كملاذ آمن، مع سعي البنوك المركزية لزيادة الاحتياطي من الذهب بدلا من الاعتماد على الدولار الذي انخفض بتأثير العوامل السابقة.

رقم قياسي تاريخي جديد في اسعار الذهب

وعن سعر الذهب في السوق المحلي يقول هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الذهب سجل اليوم ٢٦٧٠ دولارا للاوقية، وبهذا يقترب من تحقيق رقم قياسي تاريخي جديد في طريقه لكسر حاجز 2700 دولار للأوقية الأمر الذي انعكس على السوق المحلي بالإضافة لتحرك طفيف في سعر الدولار نحو الأعلى، وأدى لارتفاع السعر حيث سجل سعر عيار ٢١ مبلغ ٣٦٢٠ جنيها للجرام.

توقعات البنوك العالمية للذهب

وتوقع بنك جي بي مورجان، استمرار المسار الصعودي لأسعار الذهب في الفترة المقبلة ولكن هذه المرة بدعم من التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على التجزئة.

فيما رجح بنك UBS أن تحقق أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة في الفترة المتراوحة بين 6و12 شهرا.

وترى البنوك العالمية أن أبرز العوامل الداعمة لأسعار الذهب في الفترة المقبلة ستكون الزيادة الملحوظة في التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة وهو سيناريو لم نراه منذ أبريل 2022.3

أسعار الذهب العالمية اليوم فى البورصة

وبحلول الساعة 0848 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2655.04 دولار للأونصة. وكان المعدن الأصفر قد سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق عند 2670.43 دولار.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2679.30 دولار للأونصة.

أسعار المعادن النفيسة الاخرى الفضة والبلاتين

وسيترقب المستثمرون تصريحات باول التي من المقرر أن يدلي بها غدا الخميس وصدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة لاستنباط مزيد من الأدلة على الخطوة التي سيتخذها المركزي الأميركي في اجتماعه القادم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 31.81 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 984.50 دولار، وخسر البلاديوم 1.5 بالمئة مسجلا 1040.44 دولار.