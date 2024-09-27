بالأسماء، البنوك المتصدرة لتعاملات البورصة بنهاية الأسبوع
تصدرت 6 بنوك قائمة تعاملات البورصة المصرية في نهاية تداولات الأسبوع.
وجاءت البنوك كالتالي:
- البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 66.6 مليار جنيه.
- سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 16.22 مليار جنيه.
- بنك ابو ظبي التجاري مصر بقيمة تداول بلغت 7 مليار جنيه.
- البنك التجاري الدولي مصر بقيمة تداول 6.2 مليار جنيه.
- بنك كريدي أجريكول مصر بقيمة تداول بلغت 5.2 مليار جنيه.
- بنك البركة مصر بقيمة تداول بلغت 5 مليار جنيه.
تعاملات نهاية الأسبوع
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس 26 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.149 تريليون جنيه.
المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% عند مستوى 31360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 38609 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% عند مستوى 13600 نقطة.
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% عند مستوى 7420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 10362 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% عند مستوى 3074 نقطة.
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