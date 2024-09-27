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اقتصاد

بالأسماء، البنوك المتصدرة لتعاملات البورصة بنهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 6 بنوك قائمة تعاملات البورصة المصرية في نهاية تداولات الأسبوع.

وجاءت البنوك كالتالي: 

- البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 66.6 مليار جنيه. 
- سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 16.22 مليار جنيه. 
- بنك ابو ظبي التجاري مصر بقيمة تداول بلغت 7 مليار جنيه. 
- البنك التجاري الدولي مصر بقيمة تداول 6.2 مليار جنيه. 
- بنك كريدي أجريكول مصر بقيمة تداول بلغت 5.2  مليار جنيه. 
- بنك البركة مصر بقيمة تداول بلغت  5 مليار جنيه. 

تعاملات نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام  تعاملات الخميس 26 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.149 تريليون جنيه.
 

المؤشر  الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة  0.35%  عند مستوى 31360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36%  عند مستوى 38609 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38%  عند مستوى 13600 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18%  عند مستوى 7420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36%  عند مستوى 10362 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78%  عند مستوى 3074 نقطة. 
 

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