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اقتصاد

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع

حنان رمسيس، فيتو
حنان رمسيس، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء البورصات الخليجية خلال أسبوع من التداولات، وسجلت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أداء أسبوعي متباين.


وفي الإمارات


صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.33% خلال 5 جلسات مغلقًا عند 9,469.48 نقطة
بينما ارتفع مؤشر سوق دبي 1.91% خلال 5 جلسات مغلقًا عند 4521.26 نقطة.


وفي المملكه العربيه السعوديه


وأنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات الأسبوع 
على ارتفاع بـ294 نقطة وبنسبة 2.4% مغلقًا عند 12374 نقطة وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه عند 12080 نقطة.


وفي الكويت


ارتفع مؤشر السوق العام 0.37% خلال 5 جلسات مغلقًا عند 7197.07 نقطة
وفي البحرين تراجع مؤشر البحرين العام 0.68% خلال 5 جلسات مغلقًا عند 2018.33 نقطة.


وفي قطر


ارتفع مؤشر بورصة قطر 1.12% خلال 5 جلسات مغلقًا عند 10581.66 نقطة.


وفي سلطنة عُمان 


تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.49% خلال 5 جلسات مغلقًا عند 4701.92 نقطة.

 

تباين أداء البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

خبيرة أسواق مال ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأربعاء

 

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