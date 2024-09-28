الاتحاد الأوروبي يحسم قرار رسوم السيارات الصينية الجمعة المقبلة

يعتزم الاتحاد الأوروبي التصويت، الجمعة المقبلة، على ما إذا كان سيفرض رسوما جمركية بنحو 45 بالمئة على السيارات الكهربائية المستوردة المصنعة في الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج، اليوم السبت، عن مصادر مطلعة قولها إن الدول الأعضاء تلقت مسودة اللائحة الخاصة بالتدابير المقترحة، مضيفا أن موعد التصويت الجديد ربما يتغير.

وبحسب التقرير، تأجل التصويت بين الدول الأعضاء في الاتحاد قليلا وسط مفاوضات حتى اللحظة الأخيرة مع بكين لمحاولة إيجاد حل من شأنه تجنب الرسوم الجديدة.

فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية

وتوشك المفوضية الأوروبية على الإقرار النهائي لاقتراح فرض رسوم جمركية تصل إلى 35.3 بالمئة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على استيراد السيارات والتي تبلغ 10 بالمئة.

وستخضع الرسوم النهائية المقترحة للتصويت من جانب الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي على أن تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية أكتوبر ما لم تصوت ضد قرار فرض الرسوم أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمثل 65 بالمئة من سكانه.