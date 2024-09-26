تباين أداء البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن جلسة الخميس غلب عليها تباين أداء المؤشرات بالبورصات الخليجية.

ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% وهي تقدر بـ 24 نقطة ليصل إلى 12366 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 8 مليارات ريال.

وفي الكويت

انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.38% وهي تقدر بـ 56 نقطة ليصل إلى 6099 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 35 مليون دينار.

وفي الامارات

تباين أداء المؤشرات حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبه 0.46% وهي تقدر بـ 20 نقطة ليصل الي 4508 نقاط، في حين انخفض مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.40% وهي تقدر بـ 39 نقطة ليصل المؤشر الي 9477 نقطة وسط قيم تداول إجمالية للسوقين تجاوزت 3.5 مليار درهم.

وعادت الاسواق للتباين علي خلفيه عودة الاسواق الامريكيه للتصحيح والتراجع بعد سلسلة من الارتفاعات التاريخية بعد خفض اسعار الفائدة ب 50 نقطة اساس من قبل الفيدرالي الأمريكي.

وتنتظر الأسواق بيانات التوظيف والمؤشرات الاقتصادية للولايات المتحدة الامريكيه،لانها تعطي وجهة النظر عن الانتعاش أو الركود الاقتصادي المتوقع عالميا ولارتباط تلك الأسواق بالنفط والمقوم بالدولار الامريكي.