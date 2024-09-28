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اقتصاد

سكرتير شعبة الذهب السابق يتوقع ارتفاع الأسعار إلى هذه المستويات

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

أكد نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية، واحد العاملين فى مجال تجارة الذهب والمشغولات الذهبية، أن المعدن الأصفر مستقر عند مستويات 3600 جنيه لعيار 21 الاكثر انتشار فى السوق المحلى.

وأشار “سكرتير شعبة الذهب السابق” فى تصريحات خاصة، إلى أن المعدن الأصفر من المتوقع ان يستمر فى الصعود والاشتعال فى الفترة الحالية اذا استمرت الاوضاع الدولية والصراع فى لبنان على نفس الوتيرة.

ولفت إلى أن الذهب فى هذه الحالة قد يصل إلى مستويات 3800 و3900 جنيه داخل الأسواق المحلية إذا استمرت الصراعات على الساحة.

شعبة الذهب والمجوهرات وتجار الصعيد

 

وتلقت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالقاهرة خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى من منتسبي شعب الذهب في المحافظات المختلفة وخاصة محافظات الصعيد "الأقصر وأسوان"، تفيد بمنعهم من استخدام القطارات في حالة حملهم لحقائب تحتوي على كميات من المصوغات الذهبية المدموغة بعد الحصول عليها من المصانع الموجودة بالقاهرة، حيث يواجهون حاليا صعوبة في نقلها بأمان إلى محافظات الصعيد لإعادة بيعها للمستهلكين من أبناء هذه المحافظات، وذلك بسبب رفض عناصر الأمن المسئولة عن محطات السكك الحديدية دخول حقائب المشغولات الذهبية بصحبة التجار واستقلال القطارات بها خوفا من تعرضهم للسرقة أو الفقد بما يقع بالمسئولية على السكك الحديدية، وفق بيان شعبة الذهب.

وأضاف البيان" الأمر الذي يدفع التجار إلي البحث عن سبل أخرى لنقل الشحنات إما بالطيران الذي يرفع من تكلفة المشغولات على المستهلك، أو اللجوء للسفر بسيارات أجرة أو سيارات خاصة وما يمثله ذلك من خطورة شديدة بسبب طول المسافة على الطرق الصحراوية وصعوبة تأمين الشحنات.

 

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ارتفاع الأسعار اتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف الاتحاد العام للغرف التجارية

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