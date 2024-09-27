نشرة الأخبار، عالمة فلك تتنبأ بفوز الأهلي بالسوبر الأفريقي بعدد كبير من الأهداف، صاروخ حوثي يستهدف تل أبيب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ينتظر عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي كلاسيكو الأهلي والزمالك في مباراة قوية ومثيرة تجمعهما اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا في بطولة السوبر الإفريقي.

كشفت الدكتورة نيفين أبو شالة عالمة وخبيرة الفلك، توقعاتها لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك التي تقام مساء اليوم بالعاصمة السعودية الرياض.

من يفوز بالسوبر الإفريقي الأهلي أم الزمالك؟

وتوقعت "أبو شالة" خلال تصريحات ببرنامج "عالم الأبراج" المذاع على قناة "هي"، فوز النادي الأهلي بالسوبر الإفريقي على حساب الزمالك.

"أتوقع تألق بعض اللاعبين في الفريقين منهم زيزو ومصطفى شلبي مع عبدالله السعيد في الزمالك وهم قادرين على صناعة الفارق هجوميًا، بينما في الأهلي هناك وسام أبوعلي الهداف المميز وإمام عاشور أصبح متمرس في البطولات".

وزاد: "من الصعب توقع النتيجة، ولكن من سيسجل مبكرًا سيكون حظوظه أكبر في حسم اللقب لصالحه، شاركت في العديد من لقاءات الأهلي والزمالك، وصنعت أهداف لحسام حسن وجمال حمزة في الأبيض والأخير كان يتألق في لقاءات القمة، وهو من اللاعبين الذين لم يحصلوا على حقهم وهو من النجوم الكبار".

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة القادم 14 مسجدًا، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل، منها 8 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 220 مسجدًا، منها 179مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و41 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

شهد مستشفى طنطا الجامعي منذ قليل نشوب حريق في 3 أكشاك خشبي بالقرب من مدخل مستشفى الطوارئ دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

سجلت أسعار اللحوم الكندوز انخفاضًا في الأسواق؛ بانخفاضات تراوحت 1.5 جنيه إلى 5 جنيهات؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

سجلت أسعار لحوم الضأن انخفاضًا تراوح ما بين جنيهين و3 جنيهات، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أدان د. بدر عبد العاطي بأشد العبارات الحرب على غزة، والتي أدت إلى خسارة أرواح الأبرياء والتدمير واسع النطاق، وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك تداعياتها على أمن طرق الملاحة الدولية.

وأكد مطالبة مصر بوقف فوري لإطلاق النار والتزام اسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، وضمانها حماية المدنيين بصفتها قوة احتلال، مشددًا على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق للقطاع، مشيرًا للانتهاكات في الضفة الغربية والقدس، حيث تستمر إسرائيل في انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 17 إسرائيليًّا أثناء الهروب للملاجئ، موضحة أنه تم تعطيل حركة الطيران فى مطار بن جوريون بتل أبيب أوقف لفترة وجيزة بعد تفعيل أجهزة الإنذار.

أكد ‏عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله علي القحوم، تعليقًا على قصف الحوثيين لمدينة تل أبيب بصاروخ باليستي إن "القادم أعظم"، وذلك ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة وقصف لبنان.

أعلن حزب الله اغتيال القيادي بالحزب محمد حسين سرور، متأثرًا بجراحه في غارة إسرائيلية.

أفاد موقع "بوليتيكو" أمس الخميس بأن هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة، وجهت اتهامات إلى عدد من الإيرانيين في ما يتعلق باختراق الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب.

قال محمد سعيد الرز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني: إن غارات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان أظهر أنه يجري بناءً على سيناريو اتفقت عليه أمريكا مع بنيامين نتنياهو في 4 أغسطس عندما اجتمع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في تل أبيب.

طالب بيان صادر عن الاجتماع الذي عقد بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، بقيادة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وغزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، مع عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر.

وقع، منذ قليل، حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق الأوتوستراد المتجه لمدينة حلوان، بمنطقة شق التعبان ترتب عليه مصرع 4 أشخاص، وشلل مروري بالطريق.



تعرضت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية لخلل بعد إقلاعها من مطار معيتيقة الدولي بضواحي العاصمة طرابلس وتمكنت من العودة إلى المطار بسلام بفضل طاقم الطائرة، حيث تم إصلاح الخلل.

قالت هيئة الإذاعة الكندية إن مغني الراب الكندي الصومالي الأصل كنعان الذي أصبحت أغنيته "ويفن فلاج" أو (علم يرفرف) نشيدا لكأس العالم لكرة القدم 2010 اتُّهم يوم الخميس بالاعتداء الجنسي في مدينة كيبيك.

بعد أيام من واقعة أحمد عزمي، خرج الفنان حمادة صميدة واشتكى من قلة مشاركته في الأعمال الفنية، مؤكدًا أنه يشعر بالحزن الشديد لقلة ظهوره في الأعمال الفنية.

