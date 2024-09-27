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خارج الحدود

أول تعليق للحوثيين على قصف تل أبيب بصاروخ باليستي: القادم أعظم

قصف تل أبيب، فيتو
قصف تل أبيب، فيتو

الحرب على لبنان، أكد ‏عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله علي القحوم، تعليقًا على قصف الحوثيين لمدينة تل أبيب بصاروخ باليستي إن "القادم أعظم"، وذلك ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة وقصف لبنان.

 

وقال القحوم في تغريدات على منصة"X" إن "العمليات اليمنية الكبرى والإستراتيجية والفاعلة والمؤثرة وفي مرحلتها الخامسة مستمرة، وهذا ما أكد عليه قائد الثورة في خطاب اليوم في ضرب عمق العدو الاسرائيلي في يافا ( تل أبيب) وبزخم كبير في مساندة غزة فلسطين ومجاهديها الأبطال، فالمعركة والقضية واحدة حتى الانتصار وزوال إسرائيل".

 

 العدوان الإجرامي والبربري على فلسطين 

وتابع "لن تتوقف جبهة الإسناد اليمنية إلا بتوقف العدوان والحصار على غزة، وبها سينتهي كل شي والإمعان في العدوان كفيل بتوسيع الصراع بالمنطقة، والعدو الاسرائيلي والأمريكي والبريطاني بمشاركة ودعم معلن في العدوان الاجرامي والبربري على فلسطين وغزة ولبنان والمنطقة، والقادم أعظم ولله عاقبة الأمور".

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر الجمعة أن "منظومة (حيتس) للدفاع الجوي اعترضت الصاروخ الذي أطلق من اليمن بنجاح، وسمعت صفارات الإنذار وانفجارات بعد اعتراض الصاروخ وتساقط الشظايا".

 

وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن 17 إسرائيليًّا أصيبوا أثناء الهروب للملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب.

وقال زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي إن المعركة واحدة و"العدوان على الشعب اللبناني هو في إطار العدوان على الشعب الفلسطيني".

وتشن القوات الإسرائيلية منذ فجر الإثنين، غارات جوية مكثفة على مناطق جنوب وشرق لبنان، مخلفة مئات القتلى، بالإضافة إلى أكثر 1700 جريحا في حصيلة مرشحة للارتفاع.

كما تواصل إسرائيل هجومها الدامي على قطاع غزة.

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