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خارج الحدود

إعلام عبري: إصابة 17 إسرائيليا وتعطل الطيران بمطار بن جوريون بعد صاروخ اليمن (فيديو)

صاروخ، فيتو
صاروخ، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 17 إسرائيليًّا أثناء الهروب للملاجئ، موضحة أنه تم تعطيل حركة الطيران فى مطار بن جوريون بتل أبيب أوقف لفترة وجيزة بعد تفعيل أجهزة الإنذار.

 

و كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن  فجر اليوم الجمعة، إنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن بعد سماع صفارات إنذار وانفجارات، في تل أبيب الكبرى.

وأشار إلى أن الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترض بواسطة منظومة "حيتس" صاروخًا باليستيًّا أطلق من اليمن باتجاه تل أبيب.

اعتراض الصاروخ بنجاح بواسطة منظومة حيتس

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن "الصاروخ الذي انطلق من اليمن تم اعتراضه بنجاح بواسطة منظومة حيتس، والإنذارات والانفجارات التي سمعت هي نتيجة عملية الاعتراض وشظايا الاعتراض".

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من اليمن سقط في "منطقة مفتوحة" وسط البلاد.

وكان زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي، قد صرّح الأسبوع الماضي، بأن القصف الصاروخي على إسرائيل سيستمر وأن الميليشيا ستواصل عملياتها.

وأشار الحوثي في كلمة له إلى أن "جماعته تملك ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها الكثير من الدول تعتمد على القوة الصاروخية".

وأوضح أن جماعته "تمتلك مستوى متقدمًا على مستوى الطيران المسير والقوة البحرية وتشكيل وتطوير القوة البرية وإنتاج متطلباتها".

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حركة الطيران فى مطار بن جوريون

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