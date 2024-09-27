عالمة فلك تكشف توقعاتها لنتيجة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك (فيديو)

كشفت الدكتورة نيفين أبو شالة عالمة وخبيرة الفلك، توقعاتها لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك التي تقام مساء اليوم بالعاصمة السعودية الرياض.

من يفوز بالسوبر الإفريقي الأهلي أم الزمالك؟

وتوقعت "أبو شالة" خلال تصريحات ببرنامج "عالم الأبراج" المذاع على قناة "هي"، فوز النادي الأهلي بالسوبر الإفريقي على حساب الزمالك.

أهداف مباراة السوبر الإفريقي

وتابعت: "الأهلي سيربح في السوبر الإفريقي بعدد كبير من الأهداف، ولكن البداية القوية في المباراة ستكون لصالح الزمالك، ولكن الأحمر سيعود ليحقق الفوز".

موعد مباراة السوبر الإفريقي

ويستعد فريق الأهلي والزمالك لخوض كأس السوبر الإفريقي في المباراة المنتظرة بينهم اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء علي ملعب المملكة أرينا في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.