عالمة فلك تكشف توقعاتها لنتيجة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك (فيديو)
كشفت الدكتورة نيفين أبو شالة عالمة وخبيرة الفلك، توقعاتها لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك التي تقام مساء اليوم بالعاصمة السعودية الرياض.
من يفوز بالسوبر الإفريقي الأهلي أم الزمالك؟
وتوقعت "أبو شالة" خلال تصريحات ببرنامج "عالم الأبراج" المذاع على قناة "هي"، فوز النادي الأهلي بالسوبر الإفريقي على حساب الزمالك.
أهداف مباراة السوبر الإفريقي
وتابعت: "الأهلي سيربح في السوبر الإفريقي بعدد كبير من الأهداف، ولكن البداية القوية في المباراة ستكون لصالح الزمالك، ولكن الأحمر سيعود ليحقق الفوز".
موعد مباراة السوبر الإفريقي
ويستعد فريق الأهلي والزمالك لخوض كأس السوبر الإفريقي في المباراة المنتظرة بينهم اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء علي ملعب المملكة أرينا في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية