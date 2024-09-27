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ثقافة وفنون

بعد أحمد عزمي، حمادة صميدة: أنا قاعد في البيت مقهور وتجاعيد وشي زادت من الزعل

حمادة صميدة، فيتو
حمادة صميدة، فيتو

بعد أيام من واقعة أحمد عزمي، خرج الفنان حمادة صميدة  واشتكى من قلة مشاركته في الأعمال الفنية، مؤكدًا أنه يشعر بالحزن الشديد لقلة ظهوره في الأعمال الفنية. 

 

حمادة صميدة يشتكي من قلة الأعمال الفنية 

وقال صميدة: "وحشتني الكاميرا ووحشني صحابي في الشغل أنا اشتغلت أعمال كتير مع نجوم كبار ومخرجين كبار وآمنوا بيَّ وبشغلي ودايمًا كانوا بيقولوا لي أنت شاطر وعمري ما طلعلي صوت في لوكيشن ودايمًا في حالي يمكن أنا عفوي وعلى نيتي شوية. 

وأضاف من خلال موقع فيس بوك: “بس أنا والله ما عنديش شغل تاني وشغلتي بتجري في دمي الفن أنا بطلب من أساتذتي وزملائي أنا قاعد في البيت مقهور ونفسي اشتغل معاكم زي الاول أنا شايل مسؤولية بيت وأب لولدين وكل يوم أطلع وأبص في وشهم ومقهور وخايف وتجاعيد وشي بانت من الزعل”.

وتابع حمادة  صميدة: أرجو منكم إني لو حصل مني شيء زعل حد مني أنا آسف أنا والله عفوي وعلى نيتي رغم إني عارف إني عمري ما آذيت حد ولا زعلت حد مني  أنا بشتغل الشغلانه دي من ايام مسلسل سوق الخضار ومسلسل القاهره 2000 وفيلم بوبوس وفيلم عصابه الدكتور عمر وفيلم واحد صفر وفيلم عائلة ميكي وناس كتير  تشهد إني جايبها من تحت الصفر.

واختتم صميدة: النهارده والله نفسي أشتغل تاني أنا آسف أنا عارف إنه خير، بس أنا تعبت.. والله تعبت ودا آخر طاقتي. 

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حمادة صميدة حمادة صميده يشتكي من قلة الأعمال الفنية الفنان حمادة صميدة يشتكي واقعة أحمد عزمي

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