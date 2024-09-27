تعرض طائرة مدنية بطرابلس لخلل أثناء تحليقها، والخطوط الليبية توضح التفاصيل

ليبيا، تعرضت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية لخلل بعد إقلاعها من مطار معيتيقة الدولي بضواحي العاصمة طرابلس وتمكنت من العودة إلى المطار بسلام بفضل طاقم الطائرة، حيث تم إصلاح الخلل.

وأوضحت الشركة في بيان لها مساء أمس الخميس، أن الطائرة واجهت "خللًا فنيًّا بسيطًا" في أثناء تحليقها خلال رحلتها من مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

وذكرت الشركة الليبية فرع بنغازي، على لسان متحدث باسمها أن "الطائرة عادت إلى مطار معيتيقة بفضل طاقم الطائرة، وتم إصلاح الخلل".

وأشار المتحدث إلى أن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "حاولت تضخيم ما حدث وأثارت الكثير من الجدل واللغط في هذا الموضوع، لكن هذه الأخطاء الفنية تحدث دائما وهناك رجال على قدر كبير من الوعي والخبرة ويمكنهم التعامل معها".

وذكر أن هذه الطائرة من نوع "ألفا هوتيل"، هي من أحدث الطائرات العاملة لدى الشركة، مؤكدا أن طاقم الرحلة تمكن من التعامل مع الخلل.