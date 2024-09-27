الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طارق السعيد: أتوقع تألق هؤلاء في السوبر الإفريقي

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

أكد طارق السعيد نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بالتأكيد ستحظى بمتابعة كبيرة في الدول العربية خصوصًا من الإماراتيين الذين يتابعون الفريق الأحمر قبل لقاء العين الإماراتي، مؤكدًا أن فريق العين يضم لاعبين مميزين وحقق انتصارات مميزة في دوري أبطال آسيا، لكن كفة المارد الأحمر هي الأرجح لأنه سيلعب وسط أرضه وجماهيره في القاهرة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "نتمنى أن تخرج المباراة بشكل جيد وتليق بسمعة الكرة المصرية، وجوزيه جوميز مدرب الزمالك لن يُغامر بمشاركة محمد حمدي أو بنتايك في المباراة بشكل أساسي، خصوصًا أنها مباراة صعبة وقد تُنهي مسيرة أي لاعب، وأعتقد أنه سيدفع بـ عمر جابر في مركز الظهير الايسر الذي خاض المواجهة الأخيرة بالكونفدرالية في نفس المركز".

عمر جابر 

وأضاف: "بالنسبة لي، مشاركة عمر جابر ظهير أيسر لن تكون مفاجأة، وهو لاعب يمتلك خبرات كبيرة، وسبق ولعب في مباريات كثيرة في هذا المركز، والدفع بمحمد حمدي في أول مباراة بقميص الزمالك أمام الأهلي وفي بطولة قارية، سيكون أمر صعب، لو أنا المدير الفني سألعب بـ(عمر جابر)، وكولر رفض المجازفة بـ كريم الدبيس بعد إصابة علي معلول، ودفع بكريم فؤاد بدلًا منه".

وأكمل: "هناك البعض يخشى من مشاركة أي لاعب صغير وجديد في لقاءات القمة خوفًا من عدم تقديم الأداء المرجو، ويتم أخذ انطباع سيئ عنه".

وتابع: "أتوقع تألق بعض اللاعبين في الفريقين منهم زيزو ومصطفى شلبي مع عبدالله السعيد في الزمالك وهم قادرين على صناعة الفارق هجوميًا، بينما في الأهلي هناك وسام أبوعلي الهداف المميز وإمام عاشور أصبح متمرس في البطولات".

وزاد: "من الصعب توقع النتيجة، ولكن من سيسجل مبكرًا سيكون حظوظه أكبر في حسم اللقب لصالحه، شاركت في العديد من لقاءات الأهلي والزمالك، وصنعت أهداف لحسام حسن وجمال حمزة في الأبيض والأخير كان يتألق في لقاءات القمة، وهو من اللاعبين الذين لم يحصلوا على حقهم وهو من النجوم الكبار".

وأتم: "اللاعبين المصريين أصبحوا متعطشين لرؤية الأجواء الجماهيرية والتنظيم المميز، وهو ما يجعل إقامة المباريات خارج مصر لها شكل مختلف، والأجواء في السعودية رائعة وكل لاعب يريد تقديم أفضل ما لديه في وجود تشجيع ودعم جماهيري يمنحه الثقة في نفسه وكل لاعب يتمنى اللعب والمشاركة بالتأكيد في السوبر الإفريقي".

شبانة: اتهام أحمد سليمان بتسريب مران الزمالك أمر غريب جدا

شبانة ينتقد الزمالك بسبب ظهوره بالقميص الأسود أمام الأهلي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طارق السعيد السوبر الأفريقي كأس السوبر الأفريقي الأهلي الزمالك الأهلى والزمالك العين الإماراتي عمر جابر

مواد متعلقة

استعدادات مواجهة السوبر الإفريقي مستمرة.. كولر يجهز مفاجأة للزمالك.. جوميز يلجأ للصفقة الجديد في الظهير الأيسر.. والقلق يسيطر على جماهير القطبين

الليلة الكبيرة والعالم كتيرة، تعليق صفحة فيفا على السوبر الإفريقي

الأكثر قراءة

عالمة فلك تكشف توقعاتها لنتيجة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك (فيديو)

استعدادات مواجهة السوبر الإفريقي مستمرة.. كولر يجهز مفاجأة للزمالك.. جوميز يلجأ للصفقة الجديد في الظهير الأيسر.. والقلق يسيطر على جماهير القطبين

طن اليوريا يتراجع 944.5 جنيه، تباين أسعار الأسمدة في الأسواق

مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بطريق الأوتوستراد (صورة)

يرفع اللَّه الذين آمنوا منكم والذِين أوتوا العلم درجات، عنوان خطبة اليوم الجمعة

محلل سياسي لبناني يكشف المخطط الشيطاني الإسرائيلي بعد اتفاق نتنياهو وأمريكا

طارق السعيد: أتوقع تألق هؤلاء في السوبر الإفريقي

حملات توعية مكثفة في المساجد والمدارس لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء (صور)

منوعات

المزيد

تعرض طائرة مدنية بطرابلس لخلل أثناء تحليقها، والخطوط الليبية توضح التفاصيل

عالمة فلك تكشف توقعاتها لنتيجة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك (فيديو)

مساحتها ربع مساحة الفاتيكان، استعدادات لتأسيس أصغر دولة مسلمة في العالم

الحمد لله على كل حال، رسالة مؤثرة من سجين أمريكي قبل إعدامه

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

سعر الأرز اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.. فما القصة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 27-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 27-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 27-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية