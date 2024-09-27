الجمعة 27 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

اتهام إيرانيين في ملف اختراق حملة ترامب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أفاد موقع "بوليتيكو" أمس الخميس بأن هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة، وجهت اتهامات إلى عدد من الإيرانيين في ما يتعلق باختراق الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "أي بي سي نيوز" نقلًا عن مصادر أن مسؤولي إنفاذ القانون الاتحاديين، يعتزمون الإعلان عن اتهامات جنائية الجمعة فيما يتعلق باختراق إيراني مشتبه به لرسائل بريد إلكتروني لأعضاء في حملة ترامب.

تدمير إيران

ودعا الرئيس الأمريكي السابق الأربعاء إلى التلويح بـ"تدمير" إيران إذا ألحقت ضررًا بمرشح للانتخابات الأميركية، بعد أن أطلعته الاستخبارات على تهديدات له تقف وراءها طهران.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية: "لو كنت الرئيس، لأبلغت الدولة المهددة، في هذه الحال إيران، أنه إذا فعلت أي شيء لإلحاق ضرر بهذا الشخص، فسندمر أكبر مدنك والبلاد نفسها".

وأكد ترامب الذي تعرض لمحاولتي اغتيال مؤخرًا، الثلاثاء أن حياته مهددة بشكل مباشر من إيران.

وأشار فريق حملته إلى أنه تلقى معلومات من الاستخبارات الأمريكية عن تهديدات "ملموسة" بالاغتيال ضد المرشح الجمهوري، صادرة من إيران.

وأكدت الاستخبارات الأمريكية لوكالة فرانس برس عقد لقاء في هذا الصدد مع حملة ترامب، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي منتصف الشهر الماضي، وجهت الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى إيران في عدة محاولات قرصنة لحملتي ترامب وكامالا هاريس الرئاسيتين، وقد كشف فريق المرشح الجمهوري إحداها في 10 أغسطس.

وبحسب السلطات الأمريكية، أرسل قراصنة إيرانيون إلى فريق حملة جو بايدن الذي انسحب مذاك من السباق إلى البيت الأبيض، وثائق "مسروقة" من فريق الملياردير الجمهوري.

وأوضح المتحدث باسم ترامب أن هذه "التهديدات" توضح حقيقة أن "النظام الإرهابي في إيران يحب ضعف كامالا هاريس ويخشى قوة الرئيس ترامب وتصميمه".

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دونالد ترامب اختراق إيراني حملة ترامب الرئيس الامريكي السابق ولاية كارولاينا الشمالية كامالا هاريس

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