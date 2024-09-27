مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بطريق الأوتوستراد (صورة)

وقع، منذ قليل، حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق الأوتوستراد المتجه لمدينة حلوان، بمنطقة شق التعبان ترتب عليه مصرع 4 أشخاص، وشلل مروري بالطريق.

وانتقلت الخدمات المرورية لمكان الحادث عقب ورود بلاغ من النجدة يفيد بالحادث، وفور وصول القوات تبين من المعاينة مصرع أسرة كاملة مكونة من أب وأم وطفلين كانت تستقل سيارة ملاكي إثر اصطدامها بأخرى عقب انحراف عجلات قائد أحد السيارتين ترتب عليها انقلابها واصطدامهم، تم نقلهم للمستشفى العام.

وتواصل الخدمات المرورية رفع حطام السيارتين لتسيير حركة المركبات.

البداية، كانت بتلقي شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغ من الأهالي بوقوع حادث مأساوي بطريق الأوتوستراد المتجه لمدينة حلوان، بمنطقة شق التعبان.

وبانتقال قوة من الشرطة لمكان البلاغ تبين وجود وفيات وعلى الفور حضرت سيارات الإسعاف لنقل الضحايا، ما أسفر عن ظهور كثافات مرورية بالطريق، وبإخطار الأجهزة الأمنية انتقلت لمكان الحادث لتسيير حركة المرور.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.