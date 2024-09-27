اجتماع خليجي أمريكي: قيادة فلسطينية موحدة بالضفة وغزة وإقامة دولة مستقلة على حدود 1967

طالب بيان صادر عن الاجتماع الذي عقد بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، بقيادة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وغزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، مع عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر.

حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية

ودعا الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في بيان، أمس الخميس، إلى ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، معربًا عن التزام الوزراء بمواصلة العمل معًا في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر في غزة.

وأكد الوزراء في البيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد في نيويورك، أمس الأول الأربعاء، وحضره وزراء خارجية دول الخليج والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعمهم لـ"إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على طول حدود عام 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليه بين الطرفين، وفقًا للمعايير المعترف بها دوليًا ومبادرة السلام العربية لعام 2002".

عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر

وطالبوا بضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر إلى ديارهم، مؤكدين اعتقادهم بأن "السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملًا واستقرارًا وازدهارًا".

كما أشار الوزراء، في البيان المشترك، إلى الحاجة لتكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفعالية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية، وفقًا للآليات المتفق عليها، مؤكدين ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.

وجددوا التزامهم بدعم التطلعات الفلسطينية لتقرير المصير وضمان أن يكون الفلسطينيون في قلب الحكم والأمن في غزة بعد الصراع.

تحسين نوعية حياة الفلسطينيين

وأكد البيان الصادر عن الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دعم الوزراء لتحسين نوعية حياة الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى تسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.

جانب من انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك بين دول #مجلس_التعاون و #الولايات_المتحدة_الأمريكية، اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024م، وذلك على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية #نيويورك.#مجلس_التعاون pic.twitter.com/tq4WBlLF5r — مجلس التعاون (@GCCSG) September 25, 2024

وعبر الوزراء عن قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين وغيرهم من المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشددوا على ضرورة محاسبة الجناة.

وشددوا على ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والتي تعوق آفاق السلام والأمن الحقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.

ولفتوا إلى أهمية حماية كافة الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلًا عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.

وقف فوري ومستدام لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن

أيضا، تعهد الوزراء بالعمل معًا من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو الماضي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.

وطالبوا الأطراف بالامتناع عن الأعمال التي من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم في المسار الدبلوماسي، كما دعوا إلى زيادة سريعة في إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبدون عوائق، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى.

وأشاروا إلى الحاجة الماسة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الحماية للعاملين في المجال الإنساني، وقيام جميع أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة على وجه السرعة لإيصال المساعدات لتخفيف معاناة الفلسطينيين.