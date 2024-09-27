حريق هائل يلتهم 3 أكشاك بمدخل مستشفى الطوارئ بجامعة طنطا (فيديو)

شهد مستشفى طنطا الجامعي منذ قليل نشوب حريق في 3 أكشاك خشبي بالقرب من مدخل مستشفى الطوارئ دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات الحماية بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية بلاغًا من العاملين بجامعة طنطا يفيد باندلاع حريق هائل داخل 3 كشك خشبي خاص كائن داخل مدخل مستشفى الطوارئ دون وقوع خسائر بالأرواح.



انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين نشوب حريق هائل داخل 3 كشك خشبي بمستشفى جامعة طنطا، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد النيران.

تبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي مما أدى إلى تفحم جميع محتوياته.



جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.