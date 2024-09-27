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كندا تكشف فضيحة بطلها مؤدي أغنية كأس العالم 2010

مؤدي أغنية كأس العالم،
مؤدي أغنية كأس العالم، فيتو

كأس العالم لكرة القدم، قالت هيئة الإذاعة الكندية إن مغني الراب الكندي الصومالي الأصل كنعان الذي أصبحت أغنيته "ويفن فلاج" أو (علم يرفرف) نشيدا لكأس العالم لكرة القدم 2010 اتُّهم يوم الخميس بالاعتداء الجنسي في مدينة كيبيك.

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية عن وثائق قضائية أن المغني واسمه الحقيقي كينان عبدي وارسامي متهم بالاعتداء جنسيا على امرأة في المدينة في يوليو 2010.

وكانت الضحية المزعومة في العشرينيات من عمرها حينذاك.

ومن المقرر إجراء تحقيق أولي في أبريل 2025.

وفق ما نقلت هيئة الإذاعة الكندية عن محامي المغني، فإن كنعان الذي يعيش في نيويورك يريد محاكمته باللغة الإنجليزية أمام هيئة محلفين.

ومنحت جمعية الملحنين والمؤلفين وناشري الموسيقى في كندا هذا الأسبوع كنعان جائزة تقديرا "للتأثير العالمي والمستمر" لأغنيته الناجحة التي صدرت عام 2009، واختارت شركة كوكاكولا نسخة أعيد توزيعها من الأغنية لتكون نشيدها لكأس العالم 2010، حسبما ذكرت "رويترز".

 

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هيئة الإذاعة الكندية مغني الراب الكندي الصومالي كنعان ويفن فلاج كأس العالم لكرة القدم مدينة كيبيك كينان عبدي وارسامي

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