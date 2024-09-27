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اقتصاد

أسعار اللحوم الضاني تتراجع 3 جنيهات بالأسواق

أسعار اللحوم الضاني
أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن انخفاضًا تراوح ما بين جنيهين و3 جنيهات، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. 

أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«فيتو» تستعرض  أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

انخفاض سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

وانخفض  سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 3 جنيهات مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 415.5 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 350 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

انخفاض في سعر لحم ضاني بالعظام

وانخفض سعر اللحوم الضاني بالعظام بنحو جنيهين مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 386.6 جنيه.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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5 جنيهات ارتفاعًا في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

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بزيادة تصل إلى 11.5 جنيه، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء البتلو في الأسواق

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