الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأوقاف تعلن خريطة افتتاح المساجد الجديدة اليوم الجمعة

المساجد الجديدة،
المساجد الجديدة، فيتو

 تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة القادم 14 مسجدًا، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل، منها 8 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 220 مسجدًا، منها 179مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و41 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

 

إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من المساجد

 كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12301 مسجد، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و378 مليون جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

 في مديرية أوقاف أسيوط تم إحلال وتجديد مسجد عمرو بن العاص، عزبة أبو الليف، القصير، مركز القوصية، وإنشاء مسجد المهيمن، كوم إنجاشة، مركز ديروط.

وفي مديرية أوقاف سوهاج تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد، غرب مدرسة اللغات، مركز جهينة، ومسجد فزارة الكبير، مركز جهينة، وصيانة وتطوير مسجد آل الكاملي، المحامدة البحرية، مركز سوهاج.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ تم إحلال وتجديد المسجد الكبير،  قرية التفتيش، مركز سيدي سالم.
وفي مديرية أوقاف الجيزة تم إنشاء مسجد خاتم المرسلين، الشوبك الشرقي، مركز الصف.

وفي مديرية أوقاف قنا تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن، قرية الرفشة، مركز أبو تشت، وصيانة وتطوير مسجد الشيخ عبد الله منصور أبو دياب شرق، دشنا، ومسجد الرحمة، الكوم الأحمر، فرشوط.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية تم إحلال وتجديد مسجد البقرية، قرية أوليلة، مركز ميت غمر، وصيانة وتطوير مسجد الشرقيين الكبير، مركز السنبلاوين.

وفي مديرية أوقاف الأقصر تم صيانة وتطوير مسجد الضوي، بندر إسنا، ومسجد الرحمن، نجع الزمامي، قامولا، قرنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

افتتاح المساجد الجديدة إعمار بيوت الله المساجد الجديدة خريطة افتتاح المساجد الجديدة خريطة افتتاح المساجد مديرية اوقاف سوهاج مديرية اوقاف اسيوط مركز القوصية مسجد عمرو بن العاص وزارة الأوقاف

مواد متعلقة

"الأوقاف" تفتح باب المشاركة في الكتابة حول محاورها الاستراتيجية الأربعة، رابط الاشتراك

الأوقاف تعلن موضوعات خطبة الجمعة لشهر أكتوبر المقبل

الأكثر قراءة

عالمة فلك تكشف توقعاتها لنتيجة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك (فيديو)

استعدادات مواجهة السوبر الإفريقي مستمرة.. كولر يجهز مفاجأة للزمالك.. جوميز يلجأ للصفقة الجديد في الظهير الأيسر.. والقلق يسيطر على جماهير القطبين

طن اليوريا يتراجع 944.5 جنيه، تباين أسعار الأسمدة في الأسواق

مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بطريق الأوتوستراد (صورة)

محلل سياسي لبناني يكشف المخطط الشيطاني الإسرائيلي بعد اتفاق نتنياهو وأمريكا

يرفع اللَّه الذين آمنوا منكم والذِين أوتوا العلم درجات، عنوان خطبة اليوم الجمعة

طارق السعيد: أتوقع تألق هؤلاء في السوبر الإفريقي

حملات توعية مكثفة في المساجد والمدارس لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء (صور)

منوعات

المزيد

تعرض طائرة مدنية بطرابلس لخلل أثناء تحليقها، والخطوط الليبية توضح التفاصيل

عالمة فلك تكشف توقعاتها لنتيجة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك (فيديو)

مساحتها ربع مساحة الفاتيكان، استعدادات لتأسيس أصغر دولة مسلمة في العالم

الحمد لله على كل حال، رسالة مؤثرة من سجين أمريكي قبل إعدامه

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

سعر الأرز اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.. فما القصة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 27-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 27-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 27-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية