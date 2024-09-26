أخبار الحوادث اليوم: النيابة تكشف تفاصيل حريق مدينة الإنتاج الإعلامي.. حجب اليوتيوبر شريف جابر لنشره الإلحاد وتطاوله على الذات الإلهية.. والقبض على عامل بتهمة النصب على مصطفى كامل

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

القبض على عامل بتهمة النصب على مصطفى كامل

نجحت قوات البحث الجنائي بقسم شرطة الجيزة في ضبط عامل بتوكيل أجهزة كهربائية؛ بعد ساعات من بلاغ اتهامه بالنصب على المطرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين.

حيث تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من المطرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، يتهم عاملا بتوكيل أجهزة كهربائية بالنصب عليه خلال تركيب قطع غيار غير أصلية بأجهزة كهربائية لديه.

تحرر المحضر اللازم وجار إحالة المتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

القبض على 3 أشخاص بتهمة غسـل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص بجنوب سيناء، لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والسيارات).

تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط سرقة مشغولات ذهبية من سيارة مذيعة شهيرة بالشيخ زايد



محكمة النقض تخفف الحكم عن طبيب إيمان الحصري لـ3 شهور

قضت محكمة النقض بقبول الطعن على حكم حبس الطبيب صاحب واقعة الخطأ الطبي للإعلامية إيمان الحصري، الصادر من محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، حيث تم تخفيف الحكم إلى 3 شهور مع إيقاف التنفيذ.



وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، قد أدانت في 11 مايو الماضي، طبيب الإعلامية إيمان الحصري بارتكاب جريمة الخطأ الطبي الناتج عن الإهمال ومعاقبته بتأييد الحكم سنتين عن الاتهام المنسوب إليه.

الداخلية تكشف تفاصيل سقوط عصابة بني سويف لتزوير العملات وترويجها

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين ببنى سويف لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزييف العملات المحلية وترويجها

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن بنى سويف قيام (مندوب مبيعات، عاطل " لهما معلومات جنائية"- مقيمان ببنى سويف) بتزييف العملات المحلية تمهيدًا لترويجها.

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

كشفت تحقيقات النيابة العامة بأكتوبر التفاصيل الكاملة لحريق الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي بعد التهام النيران لمساحة كبيرة من الحي الشعبي بالمدينة.

وكشفت المعاينة أن النيران التهمت نحو 10 آلاف متر من مواقع التصوير مختلف الأعمال، حيث بدأ الحريق من "لوكيشن" فيلم "الحب كله" بطولة الفنانة إلهام شاهين بعد إنهاء العمال إنشاء كافة الديكورات والشقق اللازمة لتصوير الفيلم وانصرفوا جميعا من اللوكيشن قبل 48 ساعة فقط من بدء تصوير الفيلم، وساعدت تيارات الهواء على امتداده إلى مواقع تصوير مجاورة، حيث التهمت 2 لوكيشن مجاورين لمسلسلين.

بأمر المحكمة، حجب اليوتيوبر شريف جابر بسبب نشره الإلحاد وتطاوله على الذات الإلهية

قضت محكمة القضاء الإداري، بحجب اليوتيوبر شريف جابر، وحظره من منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية نشره الإلحاد وتطاوله على الذات الإلهية.

وجاء الحكم في الدعوي رقم 15689 لسنة 78 قضائية، وذلك لصناعة اليوتيوبر شريف جابر مجموعة من الفيديوهات التي يزدري فيها الدين الإسلامي والمسيحي ويحض على الكراهية ونشر الأفكار الإلحادية، وعقب نظر أوراق القضية قررت هيئة المحكمة بتكليف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب القناة الخاصة باليوتيوبر شريف جابر من على موقع اليوتيوب وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

اعترافات صادمة للمتهمين بإطلاق النار على مواطن بالشروق

أدلى عاطلان متهمان بـ سرقة سيارة عقب إطلاق النيران على قائدها وإصابته بجروح بمنطقة الشروق باعترافات تفصيلية أمام نيابة الشروق.

وقال المتهمان إنهما كونا تشكيلا عصابيا فيما بينهما بقصد تثبيت المواطنين وسرقة سيارتهم كرها عنهم حتى لو اقتضى الأمر قتل من يقاومهم.



وأضاف المتهمان أنهما استوقفا المجني عليه وطلبوا منه تسليم ما معه من متعلقات ومفتاح السيارة والترجل منها إلا أنه رفض فأنزلوه كرها عنه منها ثم أبرحوه ضربا وسط مقاومة عنيفة منه فاطلق أحدهما طلقة من فرد خرطوش أصابته.

إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل صديقه في الأزبكية

أمرت نيابة الأزبكية بإحالة عاطل متهم بقتل صديقه في مشاجرة بطلق ناري، بسبب خلافات مالية بينهما فى الأزبكية لمحكمة الجنايات.

كانت تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط شاب غارقا في دمائه بالأزبكية.

تأجيل معارضة إسلام بحيري لـ 17 أكتوبر

قررت محكمة جنح مصر القديمة، تأجيل نظر معارضة إسلام البحيري، على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالحبس 3 سنوات بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل لاستكمال سداد المبلغ.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على إسلام بحيري، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، وتنفيذ 6 أحكام ضده في القضايا الجنائية.

وقال مصدر أمنى إن عملية القبض على إسلام بحيري، تمت فجرًا، وذلك لتنفيذ أحكام قضائية في 6 قضايا شيكات بدون رصيد.

القبر كلمة السر، اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته في بدر

تواصل نيابة القاهرة الجديدة التحقيق مع عامل متهم بقتل زوجته خنقا في مشاجرة بينهما بمدينة بدر.



وأدلى المتهم البالغ من العمر 30 سنة باعترافات تفصيلية مؤكدا أنه من إحدى محافظات صعيد مصر وقد جاي إلى القاهرة للعمل فتعرف على زوجته صاحبة الـ 24 سنة وتزوجها.



وأضاف المتهم أنه أخذ شقة لزوجته في منطقة التجمع الأول لتكون قريبة من منزل أهلها، ثم بعد فترة من الزواج أنجبا طفلين ولد وبنت، ورزقه الله بعمل حارس عقار.