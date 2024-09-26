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حوادث

تجديد حبس عامل متهم بقتل زوجته بضربة شومة في مدينة بدر

تجديد حبس عامل متهم
تجديد حبس عامل متهم بقتل زوجته بضربة شومة في مدينة بدر

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح بدر تجديد حبس عامل متهم بقتل زوجته بضربة شومة فى مشاجرة بينهما بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيق. 

 

عامل يقتل زوجته بشومة

 تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوجود جثة داخل شقة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة سيدة فى العقد الرابع من العمر ترتدي كامل ملابسها، وتبين تهشم جمجمتها، وتم نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بعد نشوب مشادة كلامية بينهما داخل شقة الزوجية تطورت لمشاجرة أحضر على إثرها الزوج شومة، وحطم بها رأس زوجته ما تسبب فى وفاتها، وألقى القبض على المتهم  وتم اقتياده لقسم شرطة مدينة بدر. 


وتولى رجال المباحث إجراء التحريات وسؤال شهود العيان وأسرة الضحية للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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محكمة جنح بدر مديرية أمن القاهرة شرطة النجدة النيابة العامة

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