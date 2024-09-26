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حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل سقوط عصابة بني سويف لتزوير العملات وترويجها

عصابة لتزوير العملات
عصابة لتزوير العملات , فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين ببنى سويف لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزييف العملات المحلية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن بنى سويف قيام (مندوب مبيعات، عاطل " لهما معلومات جنائية"- مقيمان ببنى سويف) بتزييف العملات المحلية  تمهيدًا لترويجها. 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (عملات محلية "مزيفة" - 2 ماكينة طباعة وتصوير ألوان – جهاز كمبيوتر "لاب توب" – سلاح أبيض – 2 فلاش ميمورى بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارالعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا. 

 

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