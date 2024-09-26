القبر كلمة السر، اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته في بدر

تواصل نيابة القاهرة الجديدة التحقيق مع عامل متهم بقتل زوجته خنقا في مشاجرة بينهما بمدينة بدر.



وأدلى المتهم البالغ من العمر 30 سنة باعترافات تفصيلية مؤكدا أنه من إحدى محافظات صعيد مصر وقد جاي إلى القاهرة للعمل فتعرف على زوجته صاحبة الـ 24 سنة وتزوجها.



وأضاف المتهم أنه أخذ شقة لزوجته في منطقة التجمع الأول لتكون قريبة من منزل أهلها، ثم بعد فترة من الزواج أنجبا طفلين ولد وبنت، ورزقه الله بعمل حارس عقار.

القبر كلمة السر في الجريمة



وأشار المتهم إلى أنه أثناء ممارسته عمله في أحد الأيام تلقى اتصالا هاتفيا من والد زوجته يخبره بأن ابنته توفيت وعليه الدوم لدفنها، فتوجه على الفور وحمل الطفلة بعد إنهاء إجراءات الغسل والتكفين ثم حملها إلى بلدته في صعيد مصر لدفنها.



وأضاف المتهم أنه عند نزوله القبر لوضع طفلته به وبالكشف عن وجهها وجد به خرابيش وضربات فأعتقد أن زوجته من فعلت ذلك بالطفلة وأنها من انهت حياتها فخطط للانتقام إلا أنه تراجع بسبب طفله الآخر.



وأشار المتهم إلى أنه بعد موت ابنته بفترة دخل ابنه الصغير في حالة إعياء وشاهد زوجته تضربه فتأكدت شكوكه بأنها من قتل ابنته وصمم العزم على إنهاء حياتها انتقاما لابنته



وأوضح المتهم أنه أثناء استقلاله ميكروباص رفقة بعض الأشخاص عرض عليه أحدهم بيع خنجر معه بمبلغ 500 جنيه فوافق واشتراه منه ولكنه لم يستخدمه في الجريمة قائلا: "صاحب الخنجر باعهولي علشان كنا داخلين علي كمين وهو مسجل وخاف يتمسك قضية سلاح".



وأوضح المتهم أنه عند رجوعه إلى بيته وجد ابنه يبكي بسبب ضرب زوجته له فدخل عليها غرفة النوم وانهال عليها ضربا ثم خنقها حتى ماتت.



تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوجود جثة داخل شقة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة سيدة فى العقد الثالث من العمر ترتدي كامل ملابسها.



وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بعد نشوب مشادة كلامية بينهما داخل شقة الزوجية تطورت لمشاجرة قام علي اثرها بخنقها ما تسبب فى وفاتها، وألقى القبض على المتهم وتم اقتياده لقسم شرطة مدينة بدر.