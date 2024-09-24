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حوادث

النيابة تأمر بسرعة ضبط شاب متهم بالشروع في قتل عامل وزوجته بالتجمع

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

 أمرت نيابة القاهرة الجديدة بسرعة ضبط وإحضار شاب متهم بـ الشروع في قتل عامل وزوجته بآلة حادة أثناء ضبطهم له خلال محاولته سرقة شقتهم الخاصة بمنطقة التجمع الأول. 

 تلقت مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من عامل وزوجته يفيدان بتضررهما من نجل حارس العقار لقيامه بالتعدي عليهما بآلة حادة خلال ضبطهما له أثناء سرقته شقتهما داخل العقار وفراره بسيارتهما.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ تبين صحته وبالتحري تبين أن نجل حارس العقار وراء ارتكاب الواقعة. 

 

وتكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيق.


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نيابة القاهرة الجديدة مديرية أمن القاهرة غرفة عمليات النجدة النيابة العامة قسم شرطة التجمع الأول

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