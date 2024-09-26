تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

كشفت تحقيقات النيابة العامة بأكتوبر التفاصيل الكاملة لحريق الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي بعد التهام النيران لمساحة كبيرة من الحي الشعبي بالمدينة.

وكشفت المعاينة أن النيران التهمت نحو 10 آلاف متر من مواقع التصوير مختلف الأعمال، حيث بدأ الحريق من "لوكيشن" فيلم "الحب كله" بطولة الفنانة إلهام شاهين بعد إنهاء العمال إنشاء كافة الديكورات والشقق اللازمة لتصوير الفيلم وانصرفوا جميعا من اللوكيشن قبل 48 ساعة فقط من بدء تصوير الفيلم، وساعدت تيارات الهواء على امتداده إلى مواقع تصوير مجاورة، حيث التهمت 2 لوكيشن مجاورين لمسلسلين.

أضافت التحقيقات أنه عقب انصراف عمال ومسؤولي الديكور بوقت قليل لاحظ عمال آخرين في موقع تصوير مجاور انبعاث أدخنة من إحدى الأرضيات الخشبية في "لوكيشن" فيلم الحب كله واندلعت النيران به بسرعة كبيرة وساعد على انتشارها الديكورات الخشبية والاقمشة والفوم المنتشرة في اللوكيشن.

ووفق أقوال شهود العيان أن "شرز" في أسلاك كهربائية أسفل أرضية خشبية في لوكيشن فيلم الحب كله سبب اندلاع الحريق الذي التهم مساحة كبيرة من الحي الشعبي وصلت إلى 10 آلاف متر.

وخلال التحقيقات، كشف المسؤولون عن الشركة المنتجة للفيلم لحصر الخسائر التي تسبب بها الحريق، عدم اتهامهم لأحد بالتسبب في الحريق، بما يكشف عدم وجود شبهة جنائية.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل نشوب حريق بمدينة الإنتاج الإعلامى، وبسؤال مشرف مناطق التصوير وفرد أمن بالمدينة أفادا بمشاهدتهما انبعاث أدخنة من أحد الأسلاك الكهربائية بأرضية سطح منزل بمنطقة التصوير الخارجى "منطقة مقام عليها نموذج ديكور للحي الشعبى"، وامتدت النيران لباقى أجزاء الديكور المجاورة بمنطقة التصوير، ونتج عن ذلك إحتراق الديكور محل البلاغ.

وبسؤال مسئول مناطق التصوير الخارجى أيد ما جاء بأقوالهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.