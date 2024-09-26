الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على 3 أشخاص بتهمة غسـل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

القبض على 3 أشخاص
القبض على 3 أشخاص بتهمة غسـل 100 مليون جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص بجنوب سيناء، لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة. 

القبض على تاجري سيارات بتهمة غسل 170 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة بمنشأة القناطر

ضبط صاحب شركة غسل 40 مليون جنيه في الإسكندرية حصيلة تجارة النقد الأجنبى

 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والسيارات).


وقدرت أفعال الغسل بـ (100 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاتجار بالمواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات النيابة العامة المواد المخدرة ترويج المواد المخدرة غسل 100 مليون جنيه غسل الأموال

مواد متعلقة

حبس 4 متهمين بتهمة الاتجار بالمخدرات في الجيزة

ضبط 3 كيانات تعليمية بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين

الداخلية تنظم احتفالية بمناسبة العام الثالث لمبادرة «جيل جديد» (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل سقوط عصابة بني سويف لتزوير العملات وترويجها

الأمن يكشف ملابسات زعم سيدة القبض على زوجها بدون سبب

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 7 ملايين جنيه

ضبط 11 طن دقيق مدعم بحملات تموينية خلال 24 ساعة

أمن المنافذ يضبط 61 قضية متنوعة وينفذ 319 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

بعد إعلان فتح الاستيراد، قفزة جديدة في أسعار الكتاكيت بالأسواق

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024

المفاجآت مستمرة، العثور علي نفق أسفل قصر المغني "ديدي"

مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.. فما القصة؟ (فيديوجراف)

القبض على عامل بتهمة النصب على مصطفى كامل

وزير التعليم يكشف موقفه من مدارس اللاجئين ورفض تدريس اللغة العربية بـ"الدولية"

وزير التعليم يزف بشرى سارة للمدرسين، ومفاجأة بشأن أعداد طلاب الثانوية عام 2030

نزلت النص، كيلو الشبت والبقدونس والكزبرة يتراجع 150 جنيهًا في سوق العبور

منوعات

المزيد

الحمد لله على كل حال، رسالة مؤثرة من سجين أمريكي قبل إعدامه

يكشف اضطرابات المشي بدقة، علماء يصممون حذاء ذكي

ليس لها مثيل، اكتشاف صخرة غريبة على كوكب المريخ

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

سعر الأرز اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 26- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.. فما القصة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: لهذه الأسباب حجب الله أسرار القرآن (فيديو)

جريمة منكرة، بيان ناري من الأزهر بعد ظهور قناة على “اليوتيوب” تلحن القرآن الكريم

شباب حول الرسول، سالم مولى أبي حذيفة "إمام المهاجرين في قباء"

المزيد
الجريدة الرسمية