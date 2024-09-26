القبض على 3 أشخاص بتهمة غسـل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص بجنوب سيناء، لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والسيارات).
وقدرت أفعال الغسل بـ (100 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
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