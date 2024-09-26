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حوادث

تأجيل معارضة إسلام بحيري لـ 17 أكتوبر

اسلام البحيري، فيتو
اسلام البحيري، فيتو

 قررت محكمة جنح مصر القديمة، تأجيل نظر معارضة  إسلام البحيري، على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالحبس 3 سنوات بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل لاستكمال سداد المبلغ.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على إسلام بحيري، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، وتنفيذ 6 أحكام ضده في القضايا الجنائية.

وقال مصدر أمنى إن عملية القبض على إسلام بحيري، تمت فجرًا، وذلك لتنفيذ أحكام قضائية في 6 قضايا شيكات بدون رصيد.

 

وأضاف المصدر، أنه تم القبض على إسلام بحيري وترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ الأحكام حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة في الأحكام.

يذكر أن آخر البلاغات ضد بحيري كانت بلاغ يتهمه بالنصب على إحدى السيدات، الأسبوع الماضي، وأفادت التحريات المُجراة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بأن مقدمة البلاغ سيدة أعمال لديها استثمارات متعددة في أحد البلاد العربية، وإزاء إقناع «بحيرى» لها بقدرته على استثمار أموال لها حولت له مبلغا ماليا منذ عامين، ولم يرده لها حتى الآن، إذ أوضحت الشاكية أنها حولت الأموال من حسابها بأحد البنوك على حساب المشكو في حقه، ليستثمر لها في البورصة المصرية.

وبالعرض على اللواء سامح الحميلى، مدير أمن الجيزة، وجه بتكثيف التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 


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