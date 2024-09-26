الخميس 26 سبتمبر 2024
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حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل صديقه في الأزبكية

إحالة عاطل متهم بقتل
إحالة عاطل متهم بقتل شاب لخلافات بينهما في الأزبكية للجنايات

 أمرت نيابة الأزبكية بإحالة عاطل متهم بقتل صديقه في مشاجرة بطلق ناري، بسبب خلافات مالية بينهما فى الأزبكية لمحكمة الجنايات.

كانت تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط شاب غارقا في دمائه بالأزبكية.


وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا تشاجر مع صديقه لخلافات مالية بينهما وأطلق المتهم عليه طلق خرطوش فأرداه قتيلا.


وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن  السلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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