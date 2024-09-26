بأمر المحكمة، حجب اليوتيوبر شريف جابر بسبب نشره الإلحاد وتطاوله على الذات الإلهية

قضت محكمة القضاء الإداري، بحجب اليوتيوبر شريف جابر، وحظره من منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية نشره الإلحاد وتطاوله على الذات الإلهية.

وجاء الحكم في الدعوي رقم 15689 لسنة 78 قضائية، وذلك لصناعة اليوتيوبر شريف جابر مجموعة من الفيديوهات التي يزدري فيها الدين الإسلامي والمسيحي ويحض على الكراهية ونشر الأفكار الإلحادية، وعقب نظر أوراق القضية قررت هيئة المحكمة بتكليف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب القناة الخاصة باليوتيوبر شريف جابر من على موقع اليوتيوب وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي.