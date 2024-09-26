بأمر المحكمة، حجب اليوتيوبر شريف جابر بسبب نشره الإلحاد وتطاوله على الذات الإلهية
قضت محكمة القضاء الإداري، بحجب اليوتيوبر شريف جابر، وحظره من منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية نشره الإلحاد وتطاوله على الذات الإلهية.
وجاء الحكم في الدعوي رقم 15689 لسنة 78 قضائية، وذلك لصناعة اليوتيوبر شريف جابر مجموعة من الفيديوهات التي يزدري فيها الدين الإسلامي والمسيحي ويحض على الكراهية ونشر الأفكار الإلحادية، وعقب نظر أوراق القضية قررت هيئة المحكمة بتكليف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب القناة الخاصة باليوتيوبر شريف جابر من على موقع اليوتيوب وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة قد أودعت في وقت سابق تقريرها بشأن القضية وأوصت بحجب قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشريف جابر، وأكدت في تقريرها بأن حجب القناة الخاصة باليوتيوبر قد يترتب عليه خسائر تتجاوز مئات الملايين من الجنيهات، ولكن حفظ الدين من أهم مقاصد الشريعة، ولا ريب أن ما يبثه المدعو من أفكار ملحدة من شأنه المساس بهذا المقصد العظيم، كما أن حماية المجتمع المصري من الفتن والاضطرابات وحماية معتقداته وثوابته الدينية لهو أمر مقدم على أي اعتبار مادي آخر.
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