القبض على عامل بتهمة النصب على مصطفى كامل

نجحت قوات البحث الجنائي بقسم شرطة الجيزة في ضبط عامل بتوكيل أجهزة كهربائية؛ بعد ساعات من بلاغ اتهامه بالنصب على المطرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين.

حيث تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من المطرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، يتهم عاملا بتوكيل أجهزة كهربائية بالنصب عليه خلال تركيب قطع غيار غير أصلية بأجهزة كهربائية لديه.

تحرر المحضر اللازم وجار إحالة المتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.