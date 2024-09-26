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حوادث

محكمة النقض تخفف الحكم عن طبيب إيمان الحصري لـ3 شهور

إيمان الحصري، فيتو
إيمان الحصري، فيتو

قضت محكمة النقض بقبول الطعن على حكم حبس الطبيب صاحب واقعة الخطأ الطبي للإعلامية إيمان الحصري، الصادر من محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، حيث تم تخفيف الحكم إلى 3 شهور مع إيقاف التنفيذ.

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، قد أدانت في 11 مايو الماضي، طبيب الإعلامية إيمان الحصري بارتكاب جريمة الخطأ الطبي الناتج عن الإهمال ومعاقبته بتأييد الحكم سنتين عن الاتهام المنسوب إليه.

 

الإعلامية إيمان الحصري


وكشفت أوراق القضية، بعد صدور الحكم، أنه توافر الخطأ في حق الإعلامية إيمان الحصري، ما يستوجب توقيع عقوبة الحبس سنتين على المتهم.

وأوضحت أوراق القضية، أنه بعد الاطلاع على التقرير النهائي للطب الشرعي الخاص بالإعلامية إيمان الحصري تبين صحة الواقعة والتسبب في الإهمال الشديد لها مما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة نتيجة الإهمال الطبي من المتهم.

 

عملية جراحية دقيقة


وأفصحت الأوراق، عن تفاصيل مهمة في القضية حيث إن الإعلامية إيمان الحصري، خضعت في شهر أبريل 2021، لإجراء عملية جراحية دقيقة على يد الطبيب المحكوم عليه، مما تسبب لها في أزمة صحية لها.

 

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